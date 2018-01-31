Конкурс «Студент года» проводится в Татарстане уже 13 лет, позволяя лучшим студентам республики проявить себя.

Подробностями проведения «студенческого Оскара», как иногда называют эту премию, поделились в ходе пресс-конференции заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Рустам Гарифуллин, президент Лиги студентов РТ Элькин Искендеров, исполнительный директор премии «Студент года - 2017» Виктория Телишева, а также режиссер-постановщик церемонии награждения Дмитрий Юдин.

Одно только количество номинаций премии - их 18 - говорит о широком спектре деятельности студентов. Так, они борются за честь быть названными лучшими в творчестве, науке, общественной и волонтерской деятельности. Новшеством конкурса в этом году стало то, что студенты вузов и сузов теперь соревнуются отдельно. В общей сложности заявку на участие подали 386 учащихся вузов и 360 студентов сузов.

Подведение итогов премии и церемония награждения состоятся 5 февраля. Победители получат денежные призы. Обладатель Гран-при будет иметь возможность бесплатного обучения в любом вузе мира. Организаторы обещают яркое и красочное шоу с участием приглашенных звезд, впрочем, пока не раскрывая их имен.

Примечателен тот факт, что создание премии «Студент года» - исключительно татарстанская инициатива, на момент ее организации аналогов в России не существовало. Впрочем, это продолжалось недолго, вскоре опыт республики был распространен на всю страну. В 2018 году Татарстан имеет серьезные шансы принять на своей земле федеральный конкурс «Студент года». Ведутся переговоры по этому вопросу. Стоит отметить, что опыт в организации данного мероприятия у Татарстана есть - в 2014 году всероссийская премия «Студент года» также была вручена в Казани.