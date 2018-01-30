Во Франции с нового учебного года собираются запретить в школах мобильные телефоны. «КВ» спросили у казанских родителей, учителей и школьников, как они относятся к этой суровой инициативе и готовы ли, например, к тому, что перед уроком будут собирать телефоны?

Юлия Борисова, мама старшеклассника:

- Отношусь с пониманием, считаю, телефон отвлекает детей от рабочего процесса. Школьники весь урок могут «сидеть в телефоне» и не слушать учителя. Предвижу возражения родителей: а если срочно понадобится связаться с ребенком? В этом случае можно позвонить учителю. Мое мнение, если у детей не будет телефонов, то появится цель получать на уроках больше знаний и они станут старательными и целеустремленными.

Мария Ковалева, десятиклассница:

- Вопрос нужно рассматривать с двух сторон. С одной стороны, конечно, хорошо, что у детей перед уроком будут собирать телефоны. В наше время школьники совсем обленились, не хотят думать, даже если учитель задает легкие вопросы, сразу ищут ответ в интернете. С другой стороны, родители ведь не будут каждый раз звонить учителю, для того чтобы связаться с ребенком. Значит, телефон нужно иметь при себе всегда, но сдавать его учителю на урок и забирать на переменках.

Екатерина Морозова, учитель русского языка и литературы:

- Было бы очень хорошо, если бы на уроке дети сидели без телефонов, а на самостоятельных и контрольных работах все задания выполняли сами. Сейчас учителям каждый день и практически на каждом уроке приходится собирать телефоны у тех детей, которые откровенно не хотят учиться. Для этого нужно тратить много времени и нервов. Еще в школе часто случаются ситуации, когда ученик теряет или ломает телефон, а родители приходят и спрашивают, почему это произошло.

Амина Мадаминова, десятиклассница:

- Если мы хотим видеть новое поколение умным, образованным и рассудительным, то нужно оградить детей на уроке от телефонов. Не зря сейчас говорят о том, что многие молодые специалисты, получившие диплом вуза, имеют неглубокие знания потому, что во время учебы постоянно списывали. В итоге из них получился, например, никудышный врач или учитель. Но если посмотреть на проблему с другой стороны, то детей в школе заставляют изучать такие предметы, которые не пригодятся нам ни в жизни, ни в будущей профессии.

Татьяна Лазарева, учитель географии:

- Как бы мы ни старались оградить детей на уроке от телефонов, сделать это не удастся: телефон стал неотъемлемой частью нашей жизни. Да, мы стараемся на всех контрольных и самостоятельных работах собирать у учеников телефоны, чтобы проверить реальные знания школьников. Но в итоге сталкиваемся с ситуацией, когда ребенок носит с собой в школу два телефона. Забрали один - достает другой. Дети стали слишком зависимы от мобильника.

Анастасия Медведева, мама старшеклассницы:

- Я не согласна с тем, чтобы школьникам запрещали телефон или собирали мобильные во время занятия. У мобильника много преимуществ. Очень часто ребятам дают задания не из учебников. Они могут сфотографировать их на телефон, что намного проще, чем переписывать тексты. В-третьих, телефон - это спокойствие родителей, которые могут связаться с ребенком в любое время.