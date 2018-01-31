Уже в июле жители села Пестрецы и его окрестностей смогут заниматься плаванием в новом бассейне. С ходом строительства объекта журналисты ознакомились во время пресс-тура.

В Пестрецах, расположенных всего в 45 км от Казани, никогда не было бассейна. Спортивная жизнь сельчан концентрировалась вокруг многофункциональной спортплощадки и ледового дворца. И вот Пестречинский район попал в программу, благодаря которой к лету этого года в райцентре появится бассейн. Проект типовой, такие же сооружения возводятся в Апастовском, Атнинском, Верхнеуслонском, Нижнекамском, Мамадышском, Тукаевском и Тюлячинском районах республики.

В настоящее время строители уже закончили монтаж монолитных конструкций, кровли. Здание радует глаз сине-бело-лазурными стеновыми панелями. Внутри многолюдно и шумно - работа кипит. Экскурсию по стройке для журналистов провел заместитель главного инженера подрядной организации Азат Ганиев.

Из просторного холла мы проходим в святая-святых объекта - помещения, где уже забетонированы будущие чаши. Их будет две - для взрослых и детей. Бассейн для взрослых размером 25 на 8,5 метра, перепад глубины - от 1,6 до 1,8 метра. В нем одновременно смогут плавать до 40 человек. Для ребят чаша поменьше - 10 на 6 метров, глубина ее от 0,6 до 1 метра. Она рассчитана на 18 детей.

В здании будет оборудован медицинский пункт, а также лаборатория для проведения исследований воды на предмет санитарно-химического и бактериологического состояния. Сейчас идут работы по остеклению, монтируется инженерная система, а это отопление, вентиляция, водопровод, канализация. Объект готов на 40 процентов.

Бассейн максимально адаптирован и для маломобильных людей. На парковке для них выделено два машино-места, входная группа будет оборудована пандусами, а в самом здании сделают соответствующие раздевалки и санузлы.

Азат Ганиев отметил удачное расположение бассейна. Фактически он стоит в центре Пестрецов. Через дорогу - главная площадь села, на которой есть спортплощадка. По соседству с бассейном детский сад и школа. Несомненно, пестречинские ребята разного возраста будут ходить сюда для занятий физкультурой.

Строители планируют завершить отделку здания к маю. Еще месяц уйдет на благоустройство прилегающей территории и озеленение.