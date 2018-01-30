Парк «Крылья Советов» был открыт после масштабной реконструкции в сентябре 2016 года.

Работы велись около двух лет в рамках республиканской программы «Парки и скверы». Это популярное место отдыха горожан не пустует в любое время года.

Провести выходной день в одном из обновленных парков Казани - такое задание получили от редакции «КВ» слушатели школы стажера и отправились на зимний отдых. Сегодня рассказываем о парке авиастроителей в Соцгороде.

Поскольку парк «Крылья Советов» находится рядом со стадионом «Рубин», его можно смело назвать самым спортивным парком Казани. На его территории расположено большое футбольное поле, несколько спортивных площадок с тренажерами для детей и подростков, а также солидная площадка для выгула собак, которую хозяева животных по праву считают гордостью парка, бывая здесь со своими четвероногими питомцами практически ежедневно.

Как и многие жители Авиастроительного района, субботнее утро я решила начать с пробежки по парку. Несмотря на ранний час, мне навстречу шли те, кто уже успел надышаться свежим воздухом, встать на лыжню, выгулять своих домашних питомцев или встретиться с друзьями.

В их числе - молодая пара с детской коляской, в которой мирно спал малыш. На вопрос о том, почему выбирает именно этот парк для прогулок с ребенком, молодая мама Виктория Назарова ответила так:

- Сыночек появился в нашей семье совсем недавно. Как и все родители, мы хотим для своего ребенка только самого лучшего. Например, поставили цель гулять с ним только в самых экологически чистых местах нашего микрорайона. Поэтому для прогулок вместо шумных, загазованных улиц мы всегда выбираем этот большой старый парк. Тут много деревьев, тихо, чисто, а главное - легко дышится. Малыш быстро засыпает, крепко и долго спит.

По всей территории парка пролегает извилистая лыжня, которая никогда не пустует. Утром здесь катаются пенсионеры и маленькие дети с родителями, а после обеда им на смену приходят подростки, вернувшиеся из школы, и молодые спортсмены.

- В этом парке я катаюсь на лыжах не первую зиму, - говорит местная жительница - пенсионерка Александра Константинова. - Для бодрой утренней прогулки это самое лучшее место в нашем районе. Лыжня отличная, длинная, природа красивая, воздух свежий. Так что в этом году я поставила на лыжи еще и свою маленькую внучку Катю. Ей тоже очень нравится проводить время в нашем парке, а после лыжной прогулки она спешит поиграть с подружками на детской площадке.

Несмотря на мороз, там, а также на спортивной площадке много отдыхающих. Каждому хочется быть здоровым и сильным! К слову, парк авиастроителей - это парк моего детства, который, как я убедилась, после реконструкции не пустует с утра и чуть ли не до полуночи. Вечером здесь тоже много отдыхающих, которые любуются волшебными видами старого парка при свете фонарей. В это время на заснеженных аллеях можно увидеть старшеклассников, пенсионеров, влюбленные пары, семьи с детьми.

Больше всего ребятишки любят играть на детской площадке, которая сделана в форме самолета - символа Авиастроительного района.