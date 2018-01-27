Московская звездная пара выступила вчера с этим ретро спектаклем Леонида Зорина.

Популярные актеры театра и кино Нона Гришаева и Егор Бероев предложили казанским зрителям современную версию старинной пьесы – пронзительной истории любви двух московских студентов, польской девушки и русского парня, столкнувшимися в 1946 году с жесткими реалиями жизни.

В зале на 1060 мест был полный аншлаг. Многие зрители стояли в проходах и не жалели для актеров, подарившим им встречу с высоким театральным искусством, аплодисментов, эмоций и цветов.