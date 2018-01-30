Он передал 2,5 тыс. рублей должностному лицу.

Прокуратура Вахитовского района Казани поддержала обвинение в отношении 23-летнего студента одного из ВУЗов. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Судом было установлено, что молодой человек 11 января прошлого года передал должностному лицу 2,5 тыс. рублей взятки. За это он должен был вселиться в комнату общежития без договора. Свою вину обвиняемый признал целиком. В результате суд оштрафовал юношу на 15 тысяч рублей.