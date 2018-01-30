Он получил квартиру по поддельным документам.

Бывший руководитель исполкома, получивший квартиру по поддельным документам, осужден в Менделеевске, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как удалось установить суду – в 2010 году экс-глава исполкома Менделеевского муниципального района, находясь в отпуске, подделал подписи и.о. руководителя исполкома в документах о выделении ему служебного жилья. В результате он получил однокомнатную квартиру в Менделеевске. Законных оснований для получения этой квартиры мужчина не имел. Позже с квартиры был снят статус служебного жилья, и чиновник ее приватизировал. В результате бюджету района был причинен ущерб более чем на 450 тыс. рублей.

Суд приговорил мужчину к 1,5 годам в исправительной колонии общего режима.