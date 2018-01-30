В последние несколько лет в судах Татарстана вынесены приговоры по нескольким громким делам финансовых пирамид, еще по нескольким делам процессы идут. До сих пор продолжается следствие по делам, возбужденным еще в 2015 году, где суммы ущерба от рухнувших пирамид исчисляются сотнями миллионов. Однако, люди продолжают доверять свои деньги проходимцам, надеясь на обещанную «бешеную» выгоду.

«У нас появляются правовые основания осуществлять какую-либо проверку в отношении организации после поступления заявления от граждан. А на период работы организации трудно сказать, является она финансовой пирамидой или нет», – начал рассказ действующий оперативный сотрудник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, имени которого по понятным причинам мы назвать не можем.

Устройство пирамид

Закон не запрещает регистрировать юридическое лицо, открывать офисы и нанимать сотрудников, а также принимать вклады от людей, обещая им любые выплаты. По опыту последних лет, размер процентов, обещанных вкладчикам, во всевозможных «пирамидах» и потребительских кооперативах варьировался от 19 до, сложно поверить, 150.

Как правило, принятые деньги организаторы вносят на расчетный счет и либо выдают их в виде займов, либо вкладывают в некий бизнес, а с доходов выплачивают проценты вкладчикам.

Это легальная схема заработка, но это же и схема «кидалова». Главное отличие – пирамиды либо делают вид, что вкладывают деньги и дают займы, либо действительно проводят незначительную работу для вида, прибыль от которой явно не сможет удовлетворить всех вкладчиков.

Принцип действия любой пирамиды: человек принес 100 рублей, в следующем месяце ему пообещали отдать 20. В это же время приходит еще один и дает еще 100 рублей – у него забираются эти 20 и отдаются первому. С третьим происходит то же самое и так – вплоть до двух-трех тысяч вкладчиков.

Иначе говоря, пирамида не зарабатывает деньги, а лишь отдает вкладчикам деньги других вкладчиков. При этом часть средств, естественно, оседает в карманах организаторов.

«Единственный способ проверить – это выяснить, как были потрачены денежные средства, полученные у человека. Идеальный вариант, с точки зрения проверок финансовых пирамид, – люди принесли деньги в кооператив, либо в ООО. В дальнейшем эти деньги поступили на расчетный счет, с него ушли в фирму-однодневку, обналичились, а людям преподносили так, что их вкладывали в какой-то бизнес. То есть это достаточно легко проверить», – поделился оперативник.

Однако мошенники не сидят на месте – они придумывают все новые и новые способы скрыть свою деятельность. Офисы открываются по всей стране, деньги стекаются в другие регионы, оттуда передаются в новые регионы, где якобы находится фирма, с которой сотрудничает пирамида. Все это затягивает процесс расследования.

Трейдеры: неудача или расчет?

Еще сложнее ситуация обстоит с трейдерами – их незаконная деятельность тоже попадает под понятие «финансовой пирамиды».

«В принципе, под термином финансовой пирамиды я подразумеваю любое принятие у людей денег с обещанием выплатить большие проценты. Есть трейдеры, которые реально торгуют на бирже, через организации. Я не хочу сказать, что все трейдеры мошенники, но есть и такие, которые привлекают большое количество денег у населения и каждый потом оказывается с нулем и пишет нам заявление. Иной раз доходит до 30 заявлений по одному трейдеру. Я понимаю, если трейдер раз проиграл крупную сумму, два и отказался от этой затеи, поняв, что это не его, но ведь тут 30 раз проиграть крупные суммы. И при этом еще умудряются выплачивать деньги обратившимся», – отметил полицейский.

Так, один трейдер в Казани обманул своих знакомых более чем на 100 млн рублей. При этом он иногда выплачивал некоторые суммы. Правда, выплаты происходили лишь тогда, когда к нему обращались новые клиенты. Типичный принцип пирамиды. Дело сейчас в суде на завершающей стадии. К сожалению, оперативники не смогли у него обнаружить какого-либо имущества. Он либо очень грамотно спрятал деньги, либо просто потратил, не приобретая ничего в собственность.

Дело в том, что если ситуация касается валютного рынка, то торговля проходит через организации, зарегистрированные за рубежом. И тогда оперативникам приходится обращаться туда с запросом – есть ли у них такой трейдер, играл ли он на бирже и какая у него история.

К слову, что в кредитных-потребительских кооперативах (КПК), что у трейдеров, как правило, работает сарафанное радио. Один сосед рассказывает другому о том, как он «поднял бабла». Причем это могут быть как подставные лица, так и настоящие вкладчики. Ведь чтобы завлечь еще больше денег, любая пирамида в первое время честно выплачивает проценты.

На уловки мошенников ведутся люди разных возрастов. Если это КПК, то в него чаще всего вступают пожилые люди, которые, как правило, несут все накопленные сбережения. Интересный факт, что, когда дело уже находится в суде и организатора пирамиды судят как мошенника, потерявшие свои деньги пенсионеры все равно несут сбережения, но уже в другой КПК.

В истории с трейдерами чаще всего попадаются бизнесмены. Как рассказал оперативник, был случай, когда бизнесмен услышал о некоем трейдере, обещавшем удвоить любую сумму. В итоге предприниматель лишился 10 миллионов рублей.

Жизнь «до» и «после»

«Мое личное мнение, что пирамиды жизнь многих людей делят на «до» и «после». Потому что кто-то продает квартиры и вкладывает вырученные от продажи деньги, кто-то вкладывает последние сбережения в престарелом возрасте, соответственно, теряют все свои накопления и, естественно, у них намного ухудшается качество жизни. Пишут заявления, описывают свою сложную ситуацию, что вот все деньги вложил туда, являясь инвалидом. К примеру, говорят: “Я сейчас уже не работаю, прошу вас помочь, вернуть мои накопления, потому что мне негде жить, нужны средства на лечение”. Читаешь и понимаешь, что человек действительно попал в настолько сложную ситуацию, что уже на грани находится», – рассказал сотрудник УЭБ и ПК МВД по РТ.

Нередко бывают случаи, когда сами пострадавшие начинают защищать подозреваемых или подсудимых, требуя их свободы. Люди наивно полагают, что мошенник вернет им деньги, ведь он это пообещал.

Чаще всего схема такая: пирамида перестала выплачивать деньги – вкладчики понесли заявления в полицию. А у других, еще не обманутых, платеж должен наступить позже, например через три месяца. И потом вторая группа, после возбуждения дела, винит полицейских – якобы из-за нас перестала организация отдавать деньги. Хотя на деле все началось намного раньше.

Как остановить потенциального вкладчика?

Люди несут свои кровно заработанные в сомнительные организации из желания легко и быстро заработать большие суммы – так поведение вкладчиков объяснил доцент кафедры дефектологии и клинической психологии КФУ Ильдар Абитов.

«Есть так называемые ошибки мышления – когнитивные ошибки, которые приводят к тому, что люди неправильно оценивают получаемую информацию и относятся к ней не критично. И на это влияет то, что им очень хочется получить некую большую сумму, и достаточно быстро – обещания всегда так строятся. И во-вторых, нет опыта анализа таких данных, люди доверяют каким-то специфическим уловкам – когда используют псевдоматематические методы, показывают цифры, в которых нет смысла, но люди верят в то, что это доказательства того, что пирамида принесет им деньги», – отметил Ильдар Абитов.

По словам психолога, на принятие решения влияет обстановка. Например, когда в потребительских кооперативах проводятся массовые собрания, организаторы приводят статистику, многие вкладчики их хвалят, хвастаются доходами.

Между тем, как уверяет Ильдар Абитов, потенциальному вкладчику, уже готовому нести свои деньги неизвестно куда, могут помочь его родственники. Достаточно просто посоветоваться с ними – стоит овчинка выделки или нет. Близкие, не посещавшие собрания вкладчиков, более критичны и не подвержены тем же эмоциям, а потому могут конструктивно объяснить ошибочность подобных решений.

Они могут использовать эмоции и выражения, которые вполне способны повлиять и сбить влияние организаторов потенциальных пирамид.

Следствие ведут

Сейчас в поле зрения правоохранителей попали две организации – КПК «Центральная Сберкасса», головной офис которой находится в Казани, и КПК «Приволжский фонд сбережений», которая представляет из себя целую цепь офисов и центр которой предположительно в Хабаровске.

Хотя «Центральная Сберкасса» тоже раскинула сети по всей стране. Причем в Татарстане не самое большое количество пострадавших. И, по данным правоохранителей, деньги из нее уходили напрямую в аффилированные фирмы. С «Приволжским фондом сбережений» все сложнее.

«Работа фонда подразумевала вложение денег в строительство, а также выдачу займов другим лицам. Здесь были определенные сложности с точки зрения доказывания статьи, потому что был более-менее похожий на реальный бизнес. Реально выдавались займы, реально осуществлялось вкладывание в строительство. Сейчас у нас уже проходит процесс исследования документов, проходят финансовые экспертизы, которые должны ответить на вопросы – насколько этот бизнес был реальный и за счет чего людям выплачивались эти вклады», – отметил оперативник.

К слову, на сайте «Центральной Сберкассы» значится, что организация находится на стадии банкротства – этим вопросом Арбитражный суд РТ займется в середине февраля.

Эксперты Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ напоминают: бесплатный сыр только в мышеловке и в погоне за «халявой» можно в одну минуту лишиться накопленного годами. И с большей долей вероятности вернуть эти деньги не получится.

Процесс восстановления справедливости очень и очень долгий. Известно, к примеру, пока шло расследование уголовного дела и суд по пирамиде «ФИНАНСКРЕДИТ», скончались тринадцать вкладчиков.