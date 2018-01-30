В пригороде Парижа УНИКС в матче против «АСВЕЛА» обязан был не просто выигрывать, чтобы продолжить борьбу в Кубке Европы – обязан был выигрывать крупно.

Крупно выиграть все же не получилось, но вот победить, пусть и в овертайме, удалось - 83:77 ОТ (10:17, 19:11, 23:23, 17:18, 14:8). И эта победа оставляет казанскому клубу неплохие шансы на выход в плей-офф Кубка Европы. Надо лишь дома победить 7 февраля «Лимож», который УНИКС уже обыгрывал во Франции.

Поначалу игра у казанцев не задалась, словно бы казанцы доигрывали проигранный матч против «Реджио Эмилия». Совершенно сбился прицел у снайперов гостей, никак они не могли наладить и игру в защите.

Лишь ближе к середине матча игра УНИКСа приобрела хоть какую-то стройность. Да, казанцы выходили вперед в счете, но решающего отрыва создать не смогли. Даже в конце основного времени при ничейном счете (69:69) гости могли выиграть, но матч все же перетек в овертайм. К счастью, в самой концовке нервы оказались крепче у игроков УНИКСа, и команда Прифтиса продолжает борьбу за Кубок Европы. 25 очков принес УНИКСу Джамар Смит, 20 – Хоакин Колом.