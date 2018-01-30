Волейболисты казанского «Зенита» в групповом турнире розыгрыша Кубка Лиги европейских чемпионов одержали уже четвертую победу подряд.

На этот раз казанцы в гостях переиграли польский клуб «Ястшембски» - 3:0 (26:24, 25:20, 25:18). Напомним, недавно соперники встречались в Казани, и «Зенит» также праздновал победу.

В польском же матче лишь первая партия выдалась ровной – далее казанцы лишь прибавляли, и уверенно победили в трех партиях. И мало что может помешать команде Алекно выйти из группы с первого места – скорее всего, это произойдет досрочно – уже в следующем туре группового этапа. А самым результативным игроком матча стал Вильфредо Леон - 15 очков за результативность.