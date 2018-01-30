Пусть и не с двузначным, но ощутимым преимуществом. А вот в ключевом матче Швеция -  Россия (так называемая репетиция финала вот уже с десяток лет) скандинавы во втором тайме обратили ситуацию в свою пользу – 6:3.
Но эта как бы прелюдия, и до финала чемпионата еще есть время.

Пока же непонятно, кто и с кем окончательно сыграет в четвертьфинале, так как необходимо еще отыграть 1февраля пропущенный матч в группе В   - Германия – Венгрия. 