Овен

Не исключена необходимость срочных изменений в ваших планах на неделю, эта корректировка вызвана объективными причинами. В выходные возможен вещий сон. В связи с этим усилится ваш интерес ко всему таинственному и загадочному.

Телец

Решение спорных вопросов на работе перенесите на вторую половину недели. Не исключено напряжение в отношениях со своим любимым. У семейных пар, наоборот, полное взаимопонимание по всем текущим вопросам, согласие будет достигнуто и по поводу предстоящего отпуска.

Близнецы

Удача сопутствует вам во всех делах. Однако не исключена ситуация, когда придется максимально сконцентрироваться, чтобы добиться своего. Если вам предстоит поездка, даже короткая, обязательно примите меры профилактики простудных заболеваний.

Рак

В делах вы решитесь на риск. Расширится круг знакомых у одиноких. Среди новых друзей может оказаться тот, кто станет вашим добрым помощником и мудрым советчиком. Радость подарят дети; представители разных поколений смогут найти общий язык.

Лев

Не исключены разногласия со старшими родственниками, в первую очередь с родителями супругов. А вот общее семейное собрание в конце недели поможет всем примириться и достигнуть компромисса по главному вопросу. Молодоженам удастся сделать удачное приобретение для дома.

Дева

Удачен будет финансовый проект, инициатором которого станут ваши коллеги. В отношениях семейных пар наблюдается полное взаимопонимание. Следите за режимом сна и отдыха, почаще бывайте на свежем воздухе - сейчас ваш организм ослаблен.

Весы

Профессиональные проблемы дадут о себе знать во второй половине недели, но вам с ними удастся справиться с первой же попытки. Ожидается небольшой доход от совместного с вашим другом предприятия. Пришло время подумать о подарке к Дню святого Валентина.

Скорпион

В отношениях с представителями старшего поколения вашей семьи вам придется проявить максимум такта и терпения. Новое знакомство окажется удачным в плане совместного отдыха и развлечений. Возможна короткая поездка к дальним родственникам, связанная с наследством.

Стрелец

Накопившаяся усталость последних дней и легкое недомогание, связанное с простудой, заставят вас уединиться, чтобы отдохнуть физически и морально. Эта неделя - удачное время, чтобы привести в порядок свои мысли и справиться с тревожными предчувствиями из-за дошедших до вас слухов.

Козерог

Семейные дела потребуют от вас новых финансовых затрат. Сейчас звезды вам благоволят, и к концу недели ожидаются приятные события на работе или дома. Порадуют дети. Не исключен совместный с родственниками воскресный отдых в необычной обстановке.

Водолей

Задачи, которые вы поставили перед собой на этой неделе, вам не по силам из-за препятствий разного свойства. Поэтому займитесь практическими делами. Лишь в конце семидневки в делах на работе наметится позитивный сдвиг, и вам удастся решить сложный финансовый вопрос.

Рыбы

Постарайтесь воздержаться от активного общения - не исключена вероятность того, что вы скажете что-то лишнее, ваша откровенность выйдет вам только боком. Повысится ваш тонус, поднимется настроение, если выходные вы проведете на природе.