На прошлой неделе в КРК «Пирамида» состоялся финал XX юбилейного республиканского конкурса красоты «Мисс Татарстан - 2018».



Пришедшим на мероприятие зрителям посчастливилось увидеть не только нынешних участниц, но и победительниц конкурса «Мисс Татарстан» за всю его 20-летнюю историю. В прологе конкурса первые красавицы вышли под музыкальную композицию, исполненную барабанщиками, скрипачом-виртуозом и вокалисткой. Эти девушки с честью представляли Татарстан в российских и международных проектах и стали обладательницами самых престижных титулов. Сначала победительницы последних лет представили новые татарские национальные костюмы, позже на сцене появилась обладательница титулов «Мисс Татарстан - 2010», «I вице-мисс Россия - 2010», суперфиналистка конкурса «Мисс Мира - 2010», топ-модель мирового уровня Ирина Шарипова с символом конкурса - образом Сююмбике, олицетворяющей женскую красоту.

«Женская красота как драгоценность» - эта ключевая фраза и определила стиль юбилейного финала. Торжественность и праздничность мероприятия подчеркивали серебряные, золотые краски, цвета рубина, сапфира, изумруда, искусно использованные в оформлении шоу. Надо сказать, что сценаристом, режиссером и ведущим конкурса красоты вот уже в десятый раз стал Михаил Волконадский.

По традиции 30 красавиц, прошедшие все отборочные этапы, состязались в трех финальных конкурсных выступлениях: «Визитка», «Купальник» и блиц «Давайте поговорим».

Беспристрастное многочисленное жюри конкурса было представлено официальными и медийными лицами. В их числе оказались министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин, министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов, первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Казани Дамир Фаттахов, замминистра образования и науки РТ Лариса Сулима, президент организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова, заслуженная артистка России, народная артистка Татарстана Лия Загидуллина.

В традиционном конкурсе «Давайте поговорим» вопросы конкурсанткам задавали с экрана такие медийные личности, как певец Салават Фатхетдинов, телеведущий Максим Шарафутдинов, вратарь футбольного клуба «Рубин» Сергей Рыжиков, абсолютный чемпион мира по боксу, призер Олимпийских игр Рой Джонс, известный шоумен Александр Ревва. Специальным гостем конкурса стал популярный артист и шоумен Тимур Родригез.

Награждение началось с объявления специальных номинаций от партнеров конкурса и вручения многочисленных подарков. Так, в номинации «Ривьериана» победила Полина Горюнова, «Мисс Фитнес» стала Мария Дробинина. В других номинациях от партнеров конкурса были отмечены Алина Хасанова, Эльвира Хакимуллина, Камилла Хусаинова, Татьяна Глазкова, Снежана Корнева, Гузель Мусина.

По итогам конкурса «Мисс Фото» стала Ралина Арабова, «Мисс Очарование» - Аделина Миннеханова, «II вице-мисс Татарстан - 2018» - Рушания Шарифуллина, «I вице-мисс Татарстан - 2018» - Полина Горюнова. В финале церемонии короны победительниц надели 19-летняя Гузель Мусина, ставшая «Мисс Казань - 2018», и 19-летняя Камилла Хусаинова - «Мисс Татарстан - 2018».

По традиции главные победительницы не ушли со сцены без подарков - подарочных сертификатов, косметических наборов, меховых изделий, ювелирных дизайнерских украшений.

Совсем скоро их ждет не менее ответственное испытание - участие в финальном этапе национального конкурса «Мисс Россия».