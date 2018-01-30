Мануальная терапия при грыже поясничного отдела позвоночника применяется с успехом уже не одно столетие. Это эффективная методика, которая помогает при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Подробнее об этом методе рассказывает врач-вертеброневролог ООО ЛДЦ «Казанская клиника» Эдуард Наумов.

- Эдуард Юрьевич, какие специалисты занимаются мануальной терапией?

- Мануальная терапия - это не обычный массаж, как думает большинство людей. Массажист способен только размять мышцы и промассировать кожные покровы. Мануальный терапевт действует намного глубже, что позволяет не только снимать болевые симптомы, но и восстанавливать анатомический изгиб позвоночника, ставить диски на место.

- В каких случаях следует обращаться к этим специалистам?

- Если человека беспокоят боли в районе позвоночника, при этом был поставлен диагноз «грыжа», потребуется не просто массаж, нужно специальное лечение. Провести его сможет мануальный терапевт - врач-вертеброневролог.

Мануальная терапия применяется в легких случаях межпозвоночной грыжи. Методика воздействия безоперационная, специалист при проведении лечения использует только силу своих рук.

- В чем заключается методика и какова ее эффективность?

- Эффективность мануальной терапии доказана многолетними исследованиями. Не все современные специалисты являются приверженцами данного метода. Но используется метод достаточно часто, ведь не все пациенты соглашаются на хирургическое вмешательство, а вылечиться хочется всем.

Точными и направленными движениями кистей рук и при помощи различных методик мануальный терапевт добивается разогрева мышц, их растяжения, что способствует возвращению позвонков на их место. Это в свою очередь приводит к облегчению состояния больного уже после первого воздействия. Мануальный терапевт способен устранить защемление нервов, которое приводит к сильным болям.

При грыже в поясничном отделе врач определенными приемами действует на место выпячивания, что приводит к созданию отрицательного давления, которое позволяет грыже втянуться обратно, на свое естественное месторасположение.

Мануальная методика позволяет улучшить микроциркуляцию крови. Это способствует улучшению кровоснабжения во всем межпозвоночном пространстве. Межпозвоночные диски укрепляются, получая усиленное питание. Хрящевая ткань восстанавливается довольно быстро. Врач прорабатывает весь позвоночник, что способствует его выпрямлению и исправлению осанки.

Походка становится непринужденной, человека перестают преследовать боли при резких изменениях положения тела (наклонах, поворотах). Нагрузка на позвоночник распределяется правильно, что защищает человека от возможных грыж в других позвонках.

- А если боль в спине очень сильная?

- В составе комплексной терапии применяются медицинские блокады. Они являются одним из действующих и эффективных методов снятия боли. Блокады при грыже позвоночника не избежать людям с острой болью и тем, для кого боль в спине стала привычной повседневностью.

- Как избежать появления и развития грыжи?

- В первую очередь необходимо пересмотреть режим питания: лишний вес оказывает дополнительное давление на позвоночник. Необходимо заняться спортом для укрепления мышц позвоночника: это плавание, утренняя зарядка, фитнес. Но самое главное - в первые же дни после появления боли нужно обратиться к специалисту. Позднее обращение может усугубить процесс, привести к спазму мышц, и лечение может занять более длительное время.