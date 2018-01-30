Раз в год каждый татарстанец имеет право бесплатно пройти обследования в центрах здоровья. Корреспондент «КВ» решила воспользоваться такой возможностью и узнать, какие именно процедуры там проводят и сколько времени на все это уходит.



В будний день к 10 часам утра с паспортом, полисом и СНИЛС я приехала в один из казанских центров здоровья. К моему удивлению, народу в нем почти не оказалось. Подошла в регистратуру, где мне открыли карту пациента и объяснили, куда дальше направляться.

Первым пунктом медосмотра стал кабинет, где мне измерили рост, вес, объем талии и бедер. Все это позволяет определить, нормальный ли у человека индекс массы тела или же, например, развивается предожирение. Далее попросили подышать в трубку, чтобы выявить жизненную емкость легких.

- Сразу видно, не курите. Легкие у вас будь здоров, - сообщила молодая специалистка.

Кстати, при проведении процедур все врачи разговаривали доброжелательно, вежливо, подробно отвечали на вопросы. Хаоса, напряженности, с которыми иногда приходится сталкиваться в поликлиниках, здесь не было совсем. Особенно заинтересовало меня измерение процента жировой массы, а также объема жидкости в организме. Именно по результатам данной процедуры врач-терапевт дает рекомендации по питанию.

- У вас задержка воды, значит, вам надо ограничить потребление соли, особенно в вечернее время. Жировой массы (это эндогенный жир, невидимый, внутренний) на 3 кг больше. Но при вашем индексе массы тела мы не станем рекомендовать ограничить прием жирной пищи. Просто все должно быть в меру, - посоветовала терапевт.

Интересно, что я всегда пыталась следить за потреблением соли, в большинстве случаев недосаливала блюда. Но даже этого оказалось мало, и нужно потреблять еще меньше соли. И таких вроде бы простых, но ценных советов я получила немало. В этом же кабинете прошла ЭКГ, где также услышала полезные для себя рекомендации.

Следующим пунктом обследования стала сдача крови из пальца для определения уровня сахара и холестерина. К счастью, все оказалось в пределах нормы. А вот сдать общий или биохимический анализ крови в центре здоровья нельзя. Но это не беда. Зато мне проверили зрение, а главное - внутриглазное давление.

Наконец, с результатами всех проведенных исследований я направились к терапевту. Врач все расшифровала и по каждому пункту объяснила, что надо изменить или оставить как есть.

Пребывание в центре здоровья заняло не больше часа. Зато я без очередей и быстро проверила хотя бы какие-то основные показатели состояния своего здоровья. Конечно же, здесь не было УЗИ органов, флюорографии и многого другого, но важно хотя бы на базовом уровне проверить себя. Часто ли мы вообще измеряем свое давление, узнаем уровень сахара в крови или проводим ЭКГ? Особенно, как жалуются доктора, не следит за своим здоровьем трудоспособное население. Но ему и некогда, видимо. В центре здоровья сообщили, что самое позднее время, на которое можно записаться, - 15.30. При всем желании работающий человек не сможет прийти к этому часу. Значит, работодателям стоит хотя бы немного задуматься о здоровье своих подчиненных. И, может быть, раз в год устраивать профилактические осмотры для сотрудников.