Я работаю на предприятии по льготной профессии в режиме неполной рабочей недели, но полного рабочего дня в связи с сокращением объемов производства. Будут ли учитываться в льготном стаже периоды временной нетрудоспособности и ежегодных оплачиваемых отпусков, включая дополнительные?

Людмила Петровна

Как пояснила руководитель группы оценки пенсионных прав застрахованных лиц управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Е.Иванык, исчисление периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, регулируется правилами №516 от 11.07.2002, утвержденными постановлением правительства РФ.

Согласно пункту 6 этого постановления работникам, которые работают по льготной профессии в режиме неполной рабочей недели, но полного рабочего дня в связи с сокращением объемов производства, специальный трудовой стаж исчисляется по фактически отработанному времени. Включение периодов ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков, а также периодов получения пособия по государственному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности не предусмотрено.