Я работаю в нескольких организациях, но только в одной из них оформлен по трудовому договору. Будет ли учтен заработок со всех предприятий, где я работал, при расчете пенсии?

Михаил

В управлении Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани пояснили, что каждый работодатель обязан перечислять с заработной платы своих сотрудников страховые взносы для формирования пенсионных прав. Когда человек трудится одновременно в нескольких организациях и получает белую зарплату, все платежи, уплаченные с его доходов, учитываются на его индивидуальном лицевом счете. Всю эту информацию удобно отслеживать в режиме онлайн - в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР. Кроме того, в «Личном кабинете гражданина» можно воспользоваться пенсионным калькулятором - подсчитать размер будущей пенсии, а также увидеть, сколько баллов и лет стажа у вас имеется на сегодняшний день. Соответственно, эти данные и будут учтены при оценке пенсионных прав и расчете размера пенсии.