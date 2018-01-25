Чего ожидать в 2018 году нам, формирующим собственные пенсионные накопления?

Изольда

Как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани, на 2018 год законодательно продлен мораторий на формирование пенсионных накоплений. В очередной раз напоминаем: это не заморозка пенсий и тем более не изъятие пенсионных накоплений. Мораторий на формирование пенсионных накоплений означает, что те 6% страховых взносов, которые могли бы пойти на накопительную пенсию, направляются на формирование страховой пенсии. Таким образом, в любом случае все страховые взносы, уплаченные работодателем за гражданина, участвуют в формировании пенсии в полном объеме.

Мораторий никак не влияет на возможность перевода пенсионных накоплений в управляющие компании или из одного пенсионного фонда в другой по желанию гражданина. Но нужно помнить, что менять пенсионный фонд чаще раза в 5 лет невыгодно, так как этот шаг уменьшает накопленный инвестиционный доход.

Итоги переходной кампании за 2017 год по переводу пенсионных накоплений, как всегда, будут подведены к концу I квартала 2018 года.

Ожидаемый период выплаты при расчете накопительной пенсии в 2018 году составляет 246 месяцев. Этот параметр используется только для определения размера накопительной пенсии, сама же выплата пенсии пожизненная.