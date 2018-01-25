Объясните, когда и кому назначается страховая пенсия по случаю потери кормильца.

Эльвира



В управлении Пенсионного фонда России Советского района г. Казани нам ответили, что страховая пенсия по случаю потери кормильца назначается при соблюдении:

- во-первых, условий, предъявляемых законодательством РФ к данным об умершем (наличие у него страхового стажа, факт наступления его смерти, обстоятельство его смерти);

- во-вторых, условий, предъявляемых законодательством РФ к данным о членах семьи умершего (родство, свойство или брачность отношений с умершим, нетрудоспособность, иждивенство).

Условия, предъявляемые к данным о членах семьи умершего кормильца

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении (за исключением лиц, совершивших уголовно наказуемое деяние, повлекшее за собой смерть кормильца и установленное в судебном порядке).

Нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца в соответствии с п.п. 3 части 2 статьи 10 признаются родители и супруг (супруга) умершего кормильца, если они достигли возраста 60 и 55 лет (мужчины и женщины соответственно) либо являются инвалидами.

В соответствии с частью 6 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, для которых его помощь была постоянным и основным источником средств к существованию, но которые сами получали какую-либо пенсию, имеют право перейти на страховую пенсию по случаю потери кормильца.

Таким образом, для приобретения права на страховую пенсию по случаю потери кормильца необходимо одновременно отвечать трем условиям:

- относиться к членам семьи умершего, при этом родственность отношений определяется по отношению к умершему кормильцу;

- находиться в нетрудоспособном состоянии в силу несовершеннолетия, инвалидности или достижения пенсионного возраста;

- состоять на иждивении умершего к моменту его смерти.

Факт нахождения на иждивении подтверждается в установленных Федеральным законом от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - Федеральный закон №400-ФЗ) и Федеральным законом от 15.12.2001 №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» случаях и имеет юридическое значение при определении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, по инвалидности, страховой пенсии по случаю потери кормильца, а также отдельных видов пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона №400-ФЗ члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на его иждивении, если они находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию.

Исходя из содержания пункта 3 статьи 10 Федерального закона №400-ФЗ иждивением законодатель признает не только содержание членов семьи, но и помощь, оказываемую им кормильцем, которая являлась для них постоянным и основным источником средств к существованию. И, следовательно, достаточно, чтобы в течение определенного времени регулярная помощь кормильца была бы не единственной, но большей по объему, чем иные доходы нетрудоспособного лица. Нахождение на иждивении не исключено как при совместном, так и при раздельном проживании.

В силу предоставления законодателем полномочий вопрос об установлении факта нахождения на иждивении нетрудоспособных членов семьи определяется коллегиально комиссией территориального органа ПФР по реализации пенсионных прав граждан на основе всестороннего, полного и объективного рассмотрения всех представленных документов. Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, может прийти к выводу об иждивении лица на основании документов о доходах членов семьи, в ходе оценки которых производится сопоставление размера дохода лица, на иждивении которого находится нетрудоспособный член семьи, и члена семьи, претендующего на установление данного факта.

В ситуации, когда факт нахождения на иждивении в отношении нетрудоспособных родителей или супруга умершего кормильца не подтверждается, рассматривается возможность установления пенсии по случаю потери кормильца неработающему члену семьи, претендующему на ее назначение, через утрату источника средств к существованию.

Согласно пункту 5 статьи 10 Федерального закона №400-ФЗ нетрудоспособные родители и супруг умершего кормильца, не состоявшие на его иждивении, имеют право на страховую пенсию по случаю потери кормильца, если они независимо от времени, прошедшего после его смерти, утратили источник средств к существованию.

В этой связи при определении права на пенсию в соответствии с нормами вышеназванного пункта одним из определяющих требований вместо иждивенства является утрата источника средств к существованию. К источникам средств существования относится в числе прочих пенсия. При этом в соответствии с действующим законодательством от пенсии возможно отказаться.

Однако сам по себе отказ от пенсии не может являться основанием для определения факта утраты источника средств к существованию и, как следствие, назначения пенсии по случаю потери кормильца, поскольку у гражданина могут быть другие источники, самым очевидным из которых является заработная плата. Поэтому если пенсионер, претендующий на назначение пенсии по случаю потери кормильца, работает, то вопрос об установлении пенсии по пункту 5 статьи 10 ФЗ №400-ФЗ не может быть решен положительно.

Фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца устанавливается в сумме, равной 50 процентам размера, предусмотренного частью 1 статьи 16 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ.