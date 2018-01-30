Свершилось - наконец-то я стала обладательницей двухтысячной купюры! Необычная, яркая, совсем не похожа на банкноту. Жалко было с ней расставаться, но потребность в продуктах для семьи на тот момент была сильнее желания сохранить редкую новинку. Закупиться провизией у меня получилось только с четвертой попытки.



Крупный сетевой магазин, час пик. Загружаю тележку стандартным набором продуктов для дома, подхожу к кассе, выстаиваю очередь, отдаю кассиру двухтысячную купюру и... у девушки ступор. С полминуты она со всех сторон разглядывает банкноту, при этом судорожно нажимая на кнопку под столом, потом растерянно выдает:

- Я не возьму у вас эту бумажку!

- Почему? Мне ее дали как сдачу на сетевой автозаправке.

- Ну и что, почему я должна вам верить? Да и не пройдет она у нас по декларации.

Тем временем за мной образовалась длинная очередь, и люди в нетерпении стали возмущаться: всем хочется быстрее попасть домой.

- Тетя Валя, что делать с этой денюжкой? - чуть не плача, девушка протянула банкноту подошедшему старшему продавцу.

- Ну-ка! - и моя двухтысячная в руках работника торговли поплыла в неизвестном направлении.

- Уважаемая, вы куда?! Верните мне деньги.

- Проверять, - донеслось из середины торгового зала.

Очередь готова была снести кассу, неласковые слова адресовались мне и продавцу. На помощь из глубин магазина прибежала другая кассирша и приняла на себя гнев рассерженной толпы. Мы с кассиром остались ждать старшего продавца. Минут через 10 она принесла обратно купюру, заявив, что она годная. Но тут уже во мне заговорил журналист, и захотелось поэкспериментировать. Я отказалась отдавать свои деньги, оставила продукты на кассе и отправилась в небольшой частный магазин. Что там скажут, увидев новую банкноту?

В рыбной лавке на улице Центрально-Мариупольской к двухтысячной купюре отнеслись положительно.

- И эту двухсотрублевую возьму, - весело ответила мне продавщица. - Какую дадите, такую и возьму, только бы настоящая была.

В алкомаркете на Литвинова продавщица, увидев сине-голубую купюру, даже ахнула, потом несколько секунд разглядывала ее против света, затем недоверчиво спросила меня: «Настоящая, что ли?» «Нет, сегодня ночью дома нарисовала», - пошутила я и забрала деньги, чтобы продолжить исследование.

Но самый, как говорит молодежь, экшн ждал меня в продуктовом магазинчике на остановке «Давыдова». За новую банкноту развернулась настоящая словесная баталия между продавцом и покупателем, который стоял рядом.

Едва я протянула женщине деньги, спросив, можно ли этим оплатить покупки, как бумажка почти моментально пропала в недрах кассового аппарата. Парень, который разглядывал в это время витрину, успел заметить мою двухтысячную купюру и стал настойчиво умолять обменять ее на другие деньги.

За все время, пока я набирала продукты и ждала сдачу, молодой человек продолжал ныть: «Отдайте ее мне, ну отдайте! Скоро их будет много, наберете себе еще. А мне сейчас надо. Пожалуйста, поменяемся!»

Новые деньги всегда непросто входят в наш обиход. В свое время с недоверием население восприняло новые тысячные и пятитысячные купюры. Как правило, в это время активизируются фальшивомонетчики, которые стараются воспользоваться моментом и нажиться, подделывая новые банкноты. Люди не очень доверяют новым денежным знакам, но находятся желающие купить их на сувениры. В интернете такие можно приобрести с наценкой 25 - 200%.

Сообщения о том, что в магазинах и прочих учреждениях отказываются принимать двухсотрублевые и двухтысячные купюры, поступают из всех уголков страны. Дошло до того, что Роспотребнадзор пригрозил продавцам крупным штрафом в 50 тыс. рублей за отказ принимать деньги - такое приравняли к противоправным действиям.

Центробанк заверяет, что новые купюры хорошо защищены от подделки: при изготовлении использовано максимальное количество элементов, что лишает мошенников шанса их подделать. Кроме того, на новых банкнотах имеются элементы с повышенным рельефом для слабовидящих граждан. Деньги выполнены на хлопковой бумаге повышенной плотности с полимерной пропиткой, поэтому будут меньше ветшать.

Владельцы смартфонов смогут определить подлинность новых купюр на своем аппарате: на каждой банкноте указан QR-код, который переводит вас на страницу с описанием купюры на сайте Центробанка. Чтобы быть уверенным в том, что купюра подлинная, следует проверить как минимум три признака защиты. Более подробно о признаках защиты можно узнать на сайте Центрального банка РФ.