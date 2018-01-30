Кульминацией торжеств станет реконструкция одного из последних боев сражения под Сталинградом.

В Татарстане пройдут юбилейные торжества по случаю 75-летия завершения Сталинградской битвы – одного из ключевых сражений, изменивших ход Второй мировой войны.

Указ о праздновании 75-летия разгрома Красной Армией немецко-фашистских войск под Сталинградом в феврале прошлого года подписал Президент РФ Владимир Путин.

Государственный архив РТ 2 февраля откроет тематическую выставку. В экспозицию войдут уникальные фотографии и документы. Значительная часть выставки будет посвящена участию в Сталинградской битве уроженцев ТАССР, а также той помощи, которую оказала республика фронту.

Ровно в 11 часов 3 февраля в казанском парке Победы начнется праздничный митинг-концерт, организаторами которого выступают региональные отделения «Бессмертного полка России», объединения «Отечество» и всероссийской общественной организации «Боевое братство».

На следующий день, 4 февраля, торжества переместятся в Национальный музей РТ, где гости смогут увидеть личные вещи участников Сталинградской битвы Гания Сафиуллина и Аделя Кутуя. Там же состоится вручение наград активным участникам движения «Юнармия».

Кульминацией торжеств станет реконструкция одного из последних боев Сталинградской битвы.

Одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны началось 17 июня 1942 года и завершилось 2 февраля 1943-го победой советских войск. Этот момент стал переломным для боев на Восточном фронте и для Второй мировой войны в целом.

В Сталинградской битве принимали участие собранные в Татарии или построенные на средства ее жителей поезда и самолеты, сформированные в республике танковые, кавалерийские и стрелковые корпуса. Наравне с мужчинами сражались и женщины. Огромный вклад в победу внесли труженики тыла.

Организаторы митинга-концерта в парке Победы приглашают всех неравнодушных к истории страны и населяющих ее народов 3 февраля почтить память тех, кто ковал победу под Сталинградом. Мероприятие начнется в 11 часов с возложения цветов к Вечному огню.