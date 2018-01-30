Мы рады, что в гостях у редакции «Казанских ведомостей» побывал легендарный футболист «Рубина», бессменный капитан команды 60-х годов Николай Марков.

Представляем гостя Николай Иванович Марков родился 18 января 1936 года в Казани. Воспитанник казанского «Спартака» (тренер - Константин Сундатов). Мастер спорта (с 1965 года). Выступал за команды «Спартак» - Казань (1952 - 1953), «Ленинский район» - Казань (1954 - 1955), «ОДО» - Петрозаводск (1955 - 1958), «Искра» - Казань (1959 - 1964), «Рубин» - Казань (1965 - 1969). Николай Марков провел 357 матчей за «Рубин». На его счету 22 забитых гола, хотя он был защитником. В 1970 - 1971 годах и с 1978 по 1988 год Николай Иванович был начальником команды «Рубин». После окончания спортивной карьеры работал в школе преподавателем физкультуры. Николай Иванович Марков родился 18 января 1936 года в Казани. Воспитанник казанского «Спартака» (тренер - Константин Сундатов). Мастер спорта (с 1965 года). Выступал за команды «Спартак» - Казань (1952 - 1953), «Ленинский район» - Казань (1954 - 1955), «ОДО» - Петрозаводск (1955 - 1958), «Искра» - Казань (1959 - 1964), «Рубин» - Казань (1965 - 1969). Николай Марков провел 357 матчей за «Рубин». На его счету 22 забитых гола, хотя он был защитником. В 1970 - 1971 годах и с 1978 по 1988 год Николай Иванович был начальником команды «Рубин». После окончания спортивной карьеры работал в школе преподавателем физкультуры.

В футбол - через хоккей

- Николай Иванович, как вы связали свою жизнь с футболом?

- Так получилось, что в футбол пришел через хоккей. Я был мальчишкой, но уже работал. И с работы бегал на тренировки на стадион «Спартак». Меня заметил тренер Анатолий Васильевич Муравьев и пригласил в хоккейную команду «Крылья Советов» завода №22, сейчас это Казанский авиационный завод имени Горбунова. Оформили меня слесарем, и зарплату я получал как слесарь, но в цеху не работал. Зимой мы играли в хоккей с мячом. А когда хоккейный сезон заканчивался, переходили на футбол.

- А как пришли в «Рубин»?

- Три года играл за петрозаводскую хоккейную команду «ОДО». Были предложения из Ленинграда и Свердловска. Но я вернулся домой. Это был 1958 год. Тогда в Казани была футбольная команда «Искра». Она заняла последнее место в своей подгруппе, и руководство города решило сменить тренера. Так в клубе появился Николай Иванович Сентябрев. Он предложил мне попробовать поиграть. Но я же играл в хоккей с мячом, а не в футбол. Однако на сборы поехал и стал запасным игроком. В одном матче левый защитник получил травму, и Сентябрев выпустил меня на замену. С тех пор я стал играть на этой позиции. В 1965 году «Искра» получила новое название - «Рубин».

- Вы 11 лет были бессменным капитаном команды. В чем была ваша капитанская миссия?

- Капитан должен вести за собой команду, координировать действия игроков.

Раньше капитан выбирался на общем собрании команды. Голосование было открытое. А сегодня капитанов назначает тренер. Вот поэтому и проблемы в нашем футболе - нет лидера в команде!

- Как руководили на поле? Кричать и ругаться приходилось?

- Кричал! Обязательно кричал. Иногда даже матом. Не было времени подбирать слова. А вот Сентябрев никогда не повышал голос ни на играх, ни на сборах, ни на тренировках. Он был не только замечательным тренером, но и психологом. Он знал, как найти подход к каждому игроку. После матча - обязательное обсуждение игры: в чем мы молодцы, в чем недоработали. Если проиграли, то разбирали ошибки, наши слабые места и слабые места соперников.

«Похищение» Виктора Колотова

- Николай Сентябрев вывел «Рубин» на новый уровень…

- Да, команда стала сильной, интересной. Популярность игроков была сумасшедшая. На улицах узнавали, подходили, здоровались. Казанский стадион вмещал 25 тысяч зрителей, и я не помню, чтобы на наших играх он был неполный. В те времена на дорогах Казани можно было увидеть такую картину: переполненные автобусы, трамваи… Люди висли на подножках и на крышах трамваев… Так они ехали на футбол! И все это - результат работы Николая Ивановича Сентябрева.

- Именно Сентябрев разглядел талант в воспитаннике юдинской детской команды «Локомотив» Викторе Колотове, который стал настоящей звездой советского футбола?

- Сентябрев пригласил Колотова в «Рубин» в 1969 году. Виктор - это самородок. Не было в истории советского футбола другого такого футболиста, которого из Первой лиги пригласили в сборную Советского Союза. Не было!

Колотов - прирожденный лидер. За него боролись три лучшие команды Высшей лиги: ЦСКА, московское «Торпедо» и киевское «Динамо». Он подписал контракт сначала с ЦСКА, потом с «Торпедо». Приехал в Москву, его отвезли в общежитие и сказали, что квартира будет завтра. Чуть позже в общежитие пришли другие ребята: «Собирайся, поедем в Киев!» Они подхватили удивленного Виктора, его еще не распакованный чемодан и привезли в Киев. Руководство клуба пообещало ему квартиру в центре города. Сказали, что он сможет перевезти в Киев всю семью, а они трудоустроят отца, мать, брата, у которого уже была своя семья. И все обещания были выполнены!

Кстати, за нарушение договоров с ЦСКА и «Торпедо» Колотова на год отстранили от игр. Но зато в следующем 1971 году киевское «Динамо» стало чемпионом СССР, потом еще 5 раз. При Колотове киевляне дважды становились обладателями Кубка СССР, Кубка и Суперкубка УЕФА. В составе сборной СССР Виктор стал серебряным призером чемпионата Европы 1972 года, бронзовым призером двух Олимпиад - 1972 и 1976 годов.

Яшина от «рубиновского» гола спасло чудо

- Значит, и тогда клубы вели настоящую охоту за хорошими игроками. Интересно, а насколько обеспеченной в материальном плане была жизнь футболистов «Рубина»?

- Мы жили просто и были довольны своей жизнью. У нас была зарплата в 120 рублей, но нам давали бесплатно квартиры. Машин, правда, в те годы у футболистов «Рубина» не было. Я первый в команде купил «Москвич-412». Но это было уже в последние годы футбольной карьеры.

Сейчас футболисты заключают миллионные контракты. Но я считаю, что такие баснословные зарплаты ничем не оправданы. Это в корне неправильно. Одно дело, когда игроки бьются за победу. И совсем другое, когда просто отрабатывают гонорары. Сейчас в футболе нет страсти. Нет желания играть красиво, ярко, чтобы радовать зрителей.

- А правда, что однажды только чудо спасло легендарного вратаря Льва Яшина от неминуемого «рубиновского» гола?

- Это было в 1961 году, во время матча с московским «Динамо» на Кубок СССР. До конца игры оставалось несколько минут, и наш нападающий Амир Тухфатуллин вышел один на один со Львом Яшиным. Амир аккуратно перебросил через него мяч. Стадион замер. Яшин обернулся и вместе со всеми наблюдал за полетом мяча. Мяч опустился на сетку ворот и плавно на ней подпрыгивал.

Поражения по одному сценарию

- Сегодня в «Рубине» играют легионеры, хотя у нас вроде бы есть все для подготовки футболистов - спортивные площадки, стадионы, академия футбола...

- Значит, академия слабо работает. Значит, нет высококвалифицированных детских тренеров, которые могли бы готовить для «Рубина» новую смену. Мы запустили детский футбол. Это серьезная проблема.

- В молодежной сборной России есть перспективные футболисты. Но куда они исчезают после того, как ярко заявляют о себе в сборной?

- Хороший вопрос. Где эти ребята сейчас? Почему тренеры не заинтересованы в них? А потому что вместо новичка, с которым надо работать и работать, тренеру проще взять готового, раскрученного футболиста. В него не надо вкладывать усилия, а только заплатить - и все.

- Чего не хватает сегодняшнему «Рубину», чтобы вернуть себе чемпионское звание?

- Могу высказать только свое личное мнение. Курбан Бекиевич Бердыев, безусловно, сильный тренер. Но, придя в «Рубин», он столкнулся с проблемой - команда строилась не под него. Это не его игроки. Нет лидеров в защите, в полузащите и в нападении. И нет связи между этими тремя линиями. Сколько игр проиграли, и все проиграны по одному сценарию: пропускали гол на последних минутах. Результат налицо - команда на грани вылета из Премьер-лиги.

- Через год «Рубин» будет отмечать свой 60-летний юбилей. Поддерживает ли команда своих ветеранов?

- Да, мы собираемся на разные праздники, дни рождения. Но, к сожалению, в последнее время эти добрые традиции стали немного забываться. Я, например, 30 лет своей жизни отдал «Рубину», но меня не поздравили с 80-летием, даже не позвонили. А было бы очень приятно.

Еще у ветеранов команды нет постоянного пропуска на стадион. Если захочу пойти на матч, я должен приехать на стадион за час, связаться с председателем ветеранского общества «Рубина» и попросить выписать мне разовый пропуск. Представляете?

За играми команды я внимательно наблюдаю. Даже составляю турнирные календари и таблицы. Мне интересно анализировать складывающуюся ситуацию.

- А кто, по-вашему, на сегодня лучший тренер в мире?

- Я бы сказал, что это Хозеп Гвардиола - бывший тренер «Барселоны», мюнхенской «Баварии». Сейчас он тренер английского клуба «Манчестер Сити».

- Николай Иванович, было бы интересно узнать ваш прогноз: кто станет победителем чемпионата мира по футболу - 2018?

- Германия, по-моему, не сможет стать чемпионом. Я думаю, золото должны взять испанцы. Поживем - увидим!