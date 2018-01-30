Любая женщина, мечтающая родить здорового малыша, начинает заботиться об этом еще беременной. Мамочки шутят: «Самый ценный в мире груз - это в пузе карапуз». Увы, в наше время он еще и один из самых дорогих.



Забеременев, женщина решает, где лучше, а главное, эффективней наблюдаться во время беременности: в женской консультации по месту жительства, где гарантирована бесплатная помощь, или в частной клинике, которым в Казани сейчас не счесть числа? И конечно, где найти настоящего женского доктора, который не назначит ненужных и болезненных процедур? Ответы на эти вопросы «КВ» получили у трех молодых мамочек, сразу поняв главное: все сейчас зависит от возможностей семейного кошелька.

Бизнес-вариант

Дарина впервые стала мамой месяц назад. У 28-летней выпускницы экономфака КФУ совместный с супругом бизнес - они владельцы мебельной фирмы по изготовлению кухонных гарнитуров.

- Когда мы наконец отважились завести малыша, то решили, что ни на беременность, ни на роды жалеть денег не будем, - рассказывает молодая мама. - Ведь моя главная цель - как можно быстрее вернуться на работу, чтобы помогать мужу в бизнесе.

Изучив казанский рынок платных медуслуг по ведению беременности и родам, супруги пришли к выводу, что средняя стоимость программы ведения беременности в нашем городе составляет 32 - 56 тыс. рублей. Если же заключить договор на роды в конкретном роддоме, то это плюс еще 20 - 110 тысяч. То есть общая сумма будущего материнства может достигнуть 160 тыс. рублей. Расходы Дарины оказались чуть скромнее: 117450 рублей. Что же вошло в эту поистине космическую цифру? Итак, собственно ведение самой беременности в частной клинике обошлось семье примерно в 60 тыс. рублей, а это: 1. Двенадцать приемов врача-акушера-гинеколога. 2. Консультации специалистов - терапевта, офтальмолога, невролога, оториноларинголога, эндокринолога, хирурга, педиатра, стоматолога. 3. ЭКГ. 4. Три скрининговых УЗИ. 5. Десять общих анализов мочи и несколько исследований крови на инфекции, уровень холестерина, свертываемость, определение группы крови. 6. Доплерометрия и кардиотокография плода. 7. Посещение 6 трехчасовых занятий по подготовке к родам стоило 6500 рублей. 8. Курс «Гимнастика и йога», одно часовое занятие - 600 рублей. Но если посещать все 8 занятий, то получаешь 50-процентную скидку. 9. Бассейн, разовое посещение - 550 рублей. 10. Арт-релакс, 600 рублей. Два часа - одно занятие, четыре - 2000 рублей. 11. Курс «Я стала мамой» - 8 занятий по три часа, 8 тыс. рублей.

- Эти занятия очень важны, - заметила Дарина. - На них рассказывали, как восстановиться после родов, избегать стресса, правильно ухаживать за малышом и кормить его грудью. Еще я оценила, что УЗИ и кардиотокография (КТГ) плода проходили на самом современном оборудовании. Мне предложили записать на диске 3D и 4D результаты обследования на УЗИ, где мы впервые увидели дочку.

Еще Дарина покупала специальную одежду для беременных: два свободных трикотажных платья по 4000 рублей каждое, джинсы за 7200, пару теплых колготок на 1400 и пальто за 14600 рублей.

Роды они с мужем выбрали совместные. Только ознакомление с этой системой обошлось супругам в 6000 рублей. Но на практике выяснилось, как бы хорошо мужчины ни были подготовлены к появлению на свет своего будущего ребенка теоретически, в ответственный момент многие из них не выдерживают неизбежно возникающего накала эмоций. В итоге в самый последний момент супруг Дарины отказался присутствовать на родах дочки. Кстати, стоимость партнерских родов - 32 тыс. рублей.

Эконом-вариант

Придя в полное недоумение от таких цифр, мы обратились ко второй молодой мамочке. 20-летняя студентка Лена впервые должна родить через две недели. Ее почти ровесник муж - водитель такси. Будущая мама сразу успокоила нас, пояснив, что платные услуги в родовспоможении - это индивидуальный выбор каждой женщины и в казанских женских консультациях и родильных домах Казани пациенток по-прежнему принимают бесплатно. Чем Лена и воспользовалась, получая от своего участкового женского доктора консультации, лечение и наблюдение в строгом соответствии со стандартом оказания медицинской помощи. В итоге пока ей пришлось потратиться только на одежду для себя. Лена приобрела два бюстгалтера для кормления за 800 рублей, платье за 1500 и дородовой бандаж за 800 рублей. На все это у нее ушло 3100 рублей.

Мы попросили Лену назвать плюсы и минусы ведения беременности в женской консультации. По ее мнению, плюсы:

- Ты не только не должна платить за услуги, но даже, если встанешь на учет до 12 недель, чуть менее 500 рублей заплатят тебе. Плюс каждой беременной выписывают бесплатные рецепты на витамины.

- Могут дать бесплатную путевку в санаторий.

- Консультации специалистов, УЗИ, основные анализы, процедуры тоже бесплатны.

- Все беременные независимо от возраста проходят два скрининговых обследования на хромосомные аномалии плода.

- Врача можно выбрать самой в соответствии с законом РФ. Для этого даже не нужно идти к завотделением, следует просто появиться на приеме нужного доктора и встать к нему на учет.

- Никаких проблем с оформлением больничных и обменной карты.

Но есть, конечно, и минусы. Лена слышала, что во многих консультациях старое оборудование, поэтому врачи откровенно не советуют проходить там УЗИ, КТГ и другие важные обследования. В результате некоторые беременные делают эти процедуры в платных центрах. Также при постановке на учет врач советует сдать платные анализы на инфекции, передающиеся половым путем, антитела на краснуху и некоторые другие. Если их не сдашь, он ворчит. Да и самой как-то тревожно: а вдруг чем-то больна? Еще все специалисты, которых нужно пройти (лор, офтальмолог, хирург, стоматолог и другие), а также участковый терапевт принимают в разных местах. Приходится бегать и сидеть к ним в очередях - бабушки в поликлиниках не любят пропускать беременных без очереди.

- Но это все мелочи по сравнению с пониманием того, что и наблюдаться во время беременности, и рожать в Казани можно бесплатно, - считает Лена.

Смешанный вариант

35-летняя Татьяна скоро станет мамой во второй раз. Поскольку ее беременность долгожданная и планируемая, а семья выше среднего достатка, то будущая мама решила совмещать наблюдение в женской консультации с посещением платных клиник. В итоге ее расходы получились следующими: 1. Тест на определение беременности - от 106 до 360 рублей. 2. Консультация гинеколога и УЗИ в платном центре - 1200 рублей. 3. Анализ крови на ХГЧ и прогестерон - 1000 рублей. 4. Анализ на все инфекции - 2000 - 3000 рублей. 5. УЗИ-скрининг плода (28 недель) с видеозаписью и «доплером» в платном центре - 1600 рублей. 6. Лекарства для сохранения плода - 4000 рублей. 7. УЗИ в 33 недели в платном центре - 1500 рублей. 8. Лекции по подготовке к родам (8 занятий) - 2800. 9. Набор в роддом - 12500 рублей. 10. Договор с конкретным врачом роддома о приеме родов - 19 тысяч. Плюс одежда для беременной - джинсы 2800, брюки 2500, белье 3000, рубашка 1500, кофта 2000, зимняя куртка-пуховик 14000, обувь 2500 рублей. Итого: почти 62,5 тыс. рублей. Недешево, конечно...

- Моя семья относится к этим расходам с пониманием. Это же сумма за девять месяцев, - считает Татьяна. - Разве можно экономить на здоровье будущего малыша? Не так уж и часто мы, женщины, бываем беременными - всего лишь один-два раза, можно и потерпеть. Молодежь сейчас не жалеет огромные суммы на смартфоны, автомобили, телевизоры, путешествия, а вот на ребенка почему-то жалко. Считаю, жалеть денег на материнство не стоит. Тем более что государство сейчас активно помогает семьям с детьми и маткапиталом, и новыми пособиями.

По мнению Татьяны, другой вопрос, что производители товаров для будущих матерей и новорожденных ведут себя с беременными, мягко говоря, слишком активно. И откровенно стараются на них заработать. Куда только они не являются со своими рекламными акциями! Скажем, приходят беременные на лекцию по подготовке к родам, а там первым выступает модный фотограф, который предлагает свои далеко не дешевые услуги по фотосессии для новорожденных. Вторым берет слово представитель фирмы-изготовителя гигиенических средств для матери и младенца. Третьим - детского питания. В итоге на саму лекцию у многих беременных уже не остается ни сил, ни времени.