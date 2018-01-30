16 февраля по восточному календарю наступит год Желтой Земляной Собаки. Какие сюрпризы готовит нам 2018-й? Как подружиться с хозяином года Собакой и получить ее помощь и поддержку?



Об этом мы попросили рассказать нашего эксперта - специалиста по фэн-шуй, члена Гильдии архитекторов и дизайнеров РТ Елену Колесникову.

- Особенность 2018 года в том, что его символ не просто Земляная Собака, а Собака в горах. Она выносливая, преодолевает все препятствия. Это год накопления материальных ценностей. Он благоприятен для строительства дома, отношений, вступления в брак, рождения детей.

С точки зрения китайской метафизики у каждого года есть не только свой управитель - животное, но и одно из девяти чисел. 2018 год пройдет под влиянием числа 9. Считается, что девятка завершает определенный жизненный цикл, усиливает как положительные, так и отрицательные тенденции года. В такие времена могут обостряться конфликты, повышается опасность пожаров. Возможно, произойдет научный прорыв в сфере поиска новых источников энергии.

В сфере здоровья в год Собаки особое внимание необходимо обратить на сердце и артериальное давление, зрение и тонкий кишечник. Именно они будут более уязвимы и подвержены заболеваниям.

Также в китайской метафизике каждому году соответствует одна из 64 гексаграмм «Книги перемен». У 2018 года гексаграмма Цянь (скромность). В «Книге перемен» значение этой гексаграммы толкуется так: «Скромность - к успеху. Благородный человек доведет свое дело до конца. Будьте более гибким и уступчивым - и вас не настигнет беда! Будьте трудолюбивы и скромны - и вам воздастся. Идя по проторенной дороге, не добьетесь успеха».

Будьте умеренны и сдержанны, старайтесь любые конфликтные ситуации решать мягко, тактично, и тогда вы станете хозяином положения. Если сейчас испытываете какие-то затруднения, в том числе и финансовые, не тревожьтесь - скоро все изменится к лучшему. Главное, не отвергайте помощь, которую вам будут предлагать. А помощь может прийти с совершенно неожиданной стороны.