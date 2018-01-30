«Моей дочери срочно нужна дорогостоящая операция. Люди добрые, помогите!» - с таким призывом на клочке картона безмолвно, чуть не плача, обращалась к прохожим на одном из перекрестков немолодая женщина с потухшим взглядом. Люди привычно спешили по своим делам. Нет-нет да кто-то доставал кошелек и, не задавая лишних вопросов женщине, бросал в коробочку, стоявшую рядом, монеты или купюры. Чтобы хоть как-то облегчить страдания, выпавшие на долю семьи...

Помогать или не помогать?

Прошедший в 2017 году форум «Добрая Казань» показал, что все больше людей нашего города становятся благотворителями. Немудрено, что попрошайки выбирают многолюдные места: общественный транспорт, остановки, у магазинов... Подавать или не подавать - дело каждого. Раз человек вышел со своей проблемой на улицу, значит, дела у него вовсе плохи, решает сердобольный обыватель…

«Неизвестно, куда уходят деньги, что подают прохожие, и болен ли на самом деле ребенок, - говорит моя коллега, когда я в очередной раз рассказала ей о просящих милостыню, встречавшихся мне по пути на работу. - Я больше доверяю федеральным каналам, регулярно отправляю эсэмэски, чтобы помочь ребенку, о беде которого рассказали по телевизору. И уверена, мои деньги точно пойдут на доброе дело - для выздоровления малыша».

С появлением мобильных телефонов и современных гаджетов помочь нуждающемуся действительно стало намного легче. Другое дело, что нарваться здесь на мошенников также легко. Например, сообщения о том, что еще одному умирающему ребенку нужен донор крови или деньги на операцию, приходят чуть ли не каждый день на телефоны россиян. Причем помощь заключается только в том, чтобы разослать сообщение как можно большему числу своих знакомых и друзей. «А смысл?» - спросит читатель. Во-первых, в сообщении указан сотовый телефон родителей - чем больше человек будут в курсе, тем больше вероятность того, что кто-то захочет им позвонить. Во-вторых, за каждые 10 пересланных сообщений операторы якобы переводят деньги семье ребенка. Ну жалко, что ли, нажать кнопочку «переслать» и выбрать с два десятка контактов? Вот и бродит в одном из мессенджеров это сообщение уже не первый год.

Доверяя, проверяй!

Доверяя непроверенной информации, мы попадаемся на удочку мошенников, считает директор благотворительного фонда «Альпари» Наталья Гилазева:

- Вот уже лет семь наблюдаю одну и ту же женщину на авторынке, у которой регулярно меняются листовки - то она погорелец, то ей требуется сложная операция... На перекрестке с улицей Вишневского, недалеко от нашего офиса, я как-то подошла к просившим милостыню девушке и молодому человеку с вопросом: «Чем я могу вам помочь?» В нашем фонде есть и одежда, и продукты, и лекарства. Вы думаете, они до нас дошли?! Однажды ехала в маршрутке, зашел один из попрошаек. Даю ему нашу визитку, и он чуть ли не выскакивает на ходу из автобуса... Чаще всего таким людям нужны только деньги, часть которых они забирают себе за «работу», а остальное отдают «работодателю».

Сейчас мошенники все больше осваивают социальные сети. Достаточно часто знакомые спрашивают меня, стоит ли доверять сообщению, пришедшему на телефон, и пересылать ли его дальше. Я рекомендую прежде всего написать номер телефона, что зачастую указывается в сообщении, в любой из поисковых систем в интернете. Вы не поверите, но 99 процентов номеров телефонов тут же находятся в сети! Там же приводятся истории о том, как наживаются на милосердии и доброте людей мошенники, указавшие этот номер. Так, при дозвоне может сниматься от 180 до 300 рублей с телефонного счета.

Бывает, что в сообщении не указаны полное имя, возраст, город, сроки оказания помощи, дата операции, то есть нет уточняющих деталей, и это тоже должно насторожить. Хотя надо принять во внимание, что действительно нуждающиеся в помощи и впервые подающие такое объявление в своем горе могут забыть указать уточняющую информацию. Если же негативной информации по номеру телефона нет в интернете, я обычно звоню по телефону и выясняю детали. В сообщении указан номер карты банка, а не расчетного счета для перечисления денег? Это еще один фактор риска для благотворителей. Потому что чаще всего номер личной карты указывают мошенники.

Платные волонтеры и недобросовестные родители

Волонтеры надежных благотворительных фондов никогда не собирают деньги в общественном транспорте и не стоят на улице с прозрачным кубом, если это не в рамках благотворительных мероприятий, утверждает Наталья. Если же вы столкнулись с подобными людьми, попросите у них показать документы фонда. Скорее всего, компания будет зарегистрирована в другом российском регионе. И это тоже повод для сомнений. Настоящими волонтерами таких людей не назовешь, поскольку волонтерство подразумевает неоплачиваемую работу, а тут часть денег из куба переходит в их карман по окончании рабочего дня. Кстати, для стационарных копилок в торговых или бизнес-центрах тоже есть свои правила: у учреждения должен быть договор на их размещение, ящики обязательно опечатаны.

Директору благотворительного фонда приходилось сталкиваться и с такой ситуацией, когда сбор средств на лечение ребенка организован, а врачи даже не в курсе, что мальчику собирают деньги всем миром. «Понятно, что чаще всего сбор денег - это инициатива родителей, принимающих решение об этом в порыве отчаяния. Но мы всегда проверяем подобную информацию в лечебных учреждениях: транспортабелен ли ребенок, нет ли противопоказаний для операции. Бывает, что врачи и не в курсе действий родителей, - говорит Наталья. - Редко, но встречается, когда сами родственники хотят нажиться на болезни детей. Например, в благотворительные фонды обращаются родители ребенка, нуждающегося в реабилитационном оборудовании. А когда они его получают, то в несколько раз дешевле продают в интернете».

Как правильно помогать?

Если вас тронула история человека, стоящего на улице, спросите его, что ему нужно: еда, лекарства, одежда?

Если вы хотите оказать благотворительную помощь, обращайтесь в надежные фонды, прошедшие тщательную проверку юристов и служб безопасности. Например, список таких организаций опубликован на сайте проекта мэрии города «Добрая Казань».

Никогда не пересылайте непроверенную информацию.

Если в сообщении указан номер телефона, не торопитесь звонить по нему. Постарайтесь разузнать сами или с помощью знакомых в интернете, впервые ли дается объявление с этим номером.

Помните, что мошенники в своих сообщениях чаще всего указывают не номер расчетного счета, а личный номер банковской карты.

Ни в коем случае не переходите по ссылкам, указанным в сообщении: они могут быть вредоносны для вашего электронного устройства.