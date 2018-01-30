Депутаты Государственной Думы РФ приступили к рассмотрению законопроекта, который внесет изменения в Лесной кодекс в части беспрепятственного использования валежника в личных целях.



Инициировали создание нового документа свыше 70 народных избранников и сенаторов. Их поддержало и руководство Федерального агентства лесного хозяйства. Разработке законопроекта послужили многочисленные обращения граждан, которые не могли брать из леса валежник даже для собственных нужд без прохождения длительной процедуры оформления разрешительных документов.

Депутаты из Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям заручились поддержкой правительства Российской Федерации и Администрации Президента и рассчитывают, что проект закона уже в ближайшее время будет принят в первом чтении.

Напомним, в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса РФ граждане имеют право свободно и бесплатно осуществлять для собственных нужд заготовку дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов, а также недревесных лесных ресурсов. К недревесным лесным ресурсам относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловые, пихтовые, сосновые лапы, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и тому подобное.

В российском законодательстве сейчас отсутствует понятие «валежник», а его сбор попадает под уголовно наказуемое деяние. Новый законопроект подразумевает исключение валежника из древесных лесных ресурсов, тем самым сделав законным его сбор гражданами для собственных нужд.

Для жителей Татарстана, где большинство сельских населенных пунктов газифицированы, использование валежника в личном хозяйстве неактуально. Чего не скажешь о других регионах страны, где до сих пор в деревнях используют печи. Заготовка дров - дело затратное и хлопотное. Разрешенный сбор валежника - в первую очередь благо для семей с низким доходом.

Против нового законопроекта могут выступить экологи. Валежник, который годами лежит на земле и разлагается, оставляет в почве питательные вещества. Он укрепляет склоны, защищает почвенный покров, создает хорошие условия для роста ценных хвойных пород. В валежнике обитают полезные для леса микроорганизмы, грибы, земноводные и пресмыкающиеся, птицы и мелкие млекопитающие. Для успешного развития растений некоторых видов необходимо, чтобы их семена проросли в валежнике.

Первое чтение документа планируется уже в начале февраля.