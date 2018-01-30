Минздрав признал проблему коррупции среди медиков, пообещал посвятить нынешний год мужскому здоровью, обеспечить пациентов «личным кабинетом», а также серьезно взяться за прогульщиков электронной записи к врачам. Обо всем этом на итоговой коллегии говорил глава ведомства Адель Вафин. В работе коллегии принял участие Президент РТ Рустам Минниханов.



Итоги

Прошедший год министр назвал созидательным, ознаменованным прежде всего беспрецедентным для республики и страны проектом. Речь идет о модернизации первичного звена. За год полностью завершены работы на 50 объектах. В 2018 году планируется провести капремонт еще на 120 объектах здравоохранения. Реализация проекта «Дружелюбная поликлиника» позволила за короткий срок повысить производительность труда персонала на 25%, а также за счет предварительной записи уменьшить время ожидания приема до 10 минут. В целом в прошлом году общий уровень удовлетворенности населения медпомощью составил 75,5%. Однако проблемы все еще остаются.

- Рост удовлетворенности в большей степени обусловлен улучшением материально-технической базы, снижением очередности на прием к врачу и отношением медицинского персонала. Однако нас не должна устраивать «средняя температура по больнице». Жалобы, нарекания в нашей работе есть, особенно в первичном звене, - заявил Адель Вафин.

Не обошел он стороной и проблему коррупции:

- Определенная напряженность в этой области сохраняется. Нас не может это не тревожить. Отрасль несет значительные имиджевые потери после каждого такого случая. По результатам проверок выявляются нарушения в сфере закупок, периодически выявляются случаи взяток. Не все вопросы решены и с платными услугами.

Что касается демографической ситуации, то в Татарстане в прошлом году рождаемость снизилась почти на 14%. Между тем естественный прирост еще сохраняется. Он составил 4158 человек. Ожидаемая продолжительность жизни достигла отметки 74 года.

О новом

Во-первых, нынешний год Минздрав РТ объявил Годом мужского здоровья. Ведомство намерено всерьез взяться за здоровье сильного пола. Разрыв между средней продолжительностью жизни мужчин и женщин в республике составляет 10 лет. Мужчины в среднем доживают лишь до 68 лет.

Во-вторых, все прочнее в жизнь пациентов начнет входить информатизация. Минздрав планирует создать сервисы для граждан. Речь идет о «личном кабинете», куда будет поступать информация о проведенных вакцинациях, лабораторных исследованиях, назначениях врачей. В «личном кабинете», не выходя из дома, пациент может смотреть результаты обследований, рекомендации медиков.

В-третьих, Адель Вафин рассказал, что в 2017 году в республике запущен электронный сервис оценки качества работы медучреждений. После посещения специалиста каждый может оставить свой отзыв о конкретном докторе в анонимной форме. Так, оценки врачам уже поставили более 93 тысяч человек. Средний балл пока составляет 4,7 по пятибалльной системе.

Наконец, ряд нововведений может коснуться электронной записи. Дело в том, что 26% записавшихся граждан на прием попросту не приходят, тратя впустую время врача. Теперь же система будет доработана. В ней появится возможность напоминать пациенту о приеме, заблаговременно отменять запись. А для тех, кто часто записывается и не приходит, будут введены ограничения.

Что критиковал Президент РТ

В своем выступлении Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал врачей обратить внимание на культуру обслуживания:

- Министр подробно доложил об итогах работы. Конечно, критики было маловато в свой адрес. Ожидания людей значительно выше, чем вы думаете и мы думаем. И они, к сожалению, обоснованны. В 2017 году 889 обращений в «Народный контроль» поступило, в 2016-м - 817. На 9 процентов больше. Если раньше в больницу со своими лекарствами ходили, то сегодня и больницы, и поликлиники в основном соответствуют хорошим стандартам. Тем не менее нам важно работать по культуре обслуживания. Вы недорабатываете. Все, начиная с министра и заканчивая руководителем на городском и районном уровне, ежемесячно должны брать все эти обращения в работу, смотреть, в чем причина.

Вы мне стараетесь показать хорошие учреждения, профессиональных докторов, но это должно быть везде. Люди везде одинаковые. Любой человек, особенно когда он имеет проблемы со здоровьем, очень раним. От того, как вы будете его принимать, зависит и его состояние, и вообще его отношение к системе здравоохранения. Вы представляете властные структуры. Когда люди получают медицинские услуги, они имеют претензии не к врачу, а к государству, к власти. Много делается по оптимизации, систематизации, информатизации. Но этого пока недостаточно.

Также Рустам Нургалиевич прокомментировал вопрос демографический:

- С одной стороны, мне пишут, что демография позитивная. Но мы серьезно «упали». Это нас очень беспокоит. Мы должны понимать, если и дальше будем так двигаться, это будет не очень хорошая история. Мы держимся за счет снижения смертности, а по рождаемости начали буксовать. Нам надо серьезно проанализировать демографическую ситуацию. Позитивно то, что у нас растет продолжительность жизни, уже под 74 года. Активная работа в области первичного звена, высокотехнологичная медицина дают свои результаты.

В конце своей речи Президент РТ обозначил необходимость быть максимально прозрачными:

- В целом у нас профессиональные специалисты, мощнейшая база. Но где-то у нас очень хорошо, а где-то мы недорабатываем. Я смотрел, у вас есть система оценки. Но она должна быть прозрачной. Чтобы не только у министра или у меня он был, этот рейтинг. Нам нельзя скрывать наши недостатки. Вы должны работать над тем, чтобы ваш пациент был доволен.