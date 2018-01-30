Уважаемые читатели! Подведены итоги нашего традиционного конкурса «Тайна черного пакета».



Как обычно, мы предложили подписчикам «КВ» список из 15 продуктов. Из них надо было угадать 10, которые купил в магазине сотрудник редакции.

В этот раз в конкурсе приняли участие 612 наших подписчиков. Все 10 продуктов из предложенных 15 в этот раз не угадал никто. А вот 9 продуктов правильно назвали 14 читателей. Среди них мы провели жеребьевку, чтобы определить 10 победителей, которые станут обладателями пакета с продуктами. Напоминаем, победители конкурса получат продуктовые наборы из всех 15 наименований продуктов, указанных в купоне.

Итак, вот имена всех

победителей:

Фирдания Нурисламовна Миннулина, Казань

Валентина Александровна Филиппова, Казань

Людмила Александровна Егорова, Высокогорский район, с. Шапши

Владимир Иванович Левченко, Казань

Равиля Масгутовна Лаишевская, Казань

Мария Григорьевна Сычева, Высокогорский район, с. Алаты

Габдулла Хафизович Шагеев, Казань

Разия Дмитриевна Гамидова, Казань

Мадина Габдулазяновна Ахметова, Казань

Камил Минкамуллович Фахриев, Казань

Поздравляем победителей! О дате и времени вручения призов мы сообщим дополнительно.