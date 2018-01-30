Оказавшись в числе лауреатов III всероссийского конкурса «Самый читающий регион» в 2017 году, наша республика показывает хорошие результаты по подписке на периодические издания по сравнению с другими регионами страны.

Такая информация была озвучена на расширенном заседании Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», которое прошло в начале этой недели. По традиции оно было посвящено итогам прошедшего года и планам на 2018-й. В заседании с руководителями СМИ, издателями, сотрудниками пресс-служб принял участие руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров.

Читатель уходит в интернет

По данным «Татарстан почтасы», общий подписной тираж на центральные, республиканские, городские и районные издания на первое полугодие 2018 года составил 1 миллион 169 тысяч экземпляров. И это при том, что на территории Татарстана зарегистрировано 963 средства массовой информации, из них 561 печатное СМИ издается на русском, татарском, чувашском и удмуртском языках.

Падение тиражей газет и журналов вызвано и повышением подписных цен, и уходом читателей в интернет. Тем не менее сохранение национальных СМИ и их аудитории - одна из главных задач, стоящих перед ведомством, равно как и наполнение их качественным контентом, подчеркнул ведущий заседание руководитель РА «Татмедиа» Айрат Зарипов.

Руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров подчеркнул, что нужно расширять присутствие СМИ в сети Интернет. И напомнил присутствующим: 2018-й объявлен в России Годом добровольца (волонтера) и будет богат на события - предстоящие выборы Президента РФ, чемпионат мира по футболу, подготовка к 73-й годовщине Победы.

О профсоюзах забыли

Возродить профсоюзные организации в СМИ, а также практику заключения двустороннего соглашения между работодателем и Союзом журналистов призвала заместитель Председателя Госсовета РТ, председатель Союза журналистов Татарстана Римма Ратникова. Такая практика, действующая в начале 90-х, хорошо зарекомендовала себя в плане защиты журналистов в ходе их профессиональной деятельности. Кроме того, на состоявшемся в ноябре прошлого года съезде журналистов России было решено взять курс на объединение творческих союзов.

Повышение действенности выступлений СМИ, реагирование на них в органах государственной власти - не менее важные задачи, стоящие во главе угла и в этом году. Средства массовой информации нуждаются в социальной поддержке, социально значимые СМИ должны получать поддержку из бюджета, подчеркнула в своем выступлении Римма Атласовна. И призвала беречь традиции журналистики, заключающиеся во взаимопонимании и диалоге с властью. К слову, Союз журналистов Республики Татарстан отметит в 2018 году 100-летний юбилей.

СМИ конкурируют за свободное время

О принципе мирного сосуществования - только не с властью, а с интернетом - говорил и глава Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский. По его словам, происходящая в настоящее время цифровая революция привела к тому, что СМИ сильно конкурируют между собой в борьбе за свободное время жителей города, страны, всего мира. «Сейчас и газета, и экран телевизора, и книга конкурируют со смартфоном. Это планета, где есть все, поэтому в условиях конкуренции не обращать внимание на цифровой мир и социальные сети невозможно». И все же, несмотря на широкое распространение электронных устройств, как показали исследования, десятки миллионов россиян предпочитают читать книгу в традиционном виде. О популярности книг свидетельствует и рост книжных тиражей, что составил 20% в первом полугодии прошлого года. Несмотря на все проблемы с типографиями, ценами на бумагу, нерентабельностью книжных магазинов, в 2017-м вышли в свет более 120 тысяч наименований книг. Стотысячные тиражи, правда, канули в Лету, посетовал Сеславинский, но ведь и Пушкин, было время, издавался тиражом в 1200 экземпляров…

По мнению Сеславинского, СМИ могут привлечь своих читателей и зрителей живой медийной средой, а также новостями, освещающими то, что происходит в непосредственной близости от дома - на улице, в районе, городе. Такой эксклюзив, преподнесенный грамотно, качественно, доступно, однозначно повышает конкуренцию СМИ среди остальных. Работа в соцсетях и интернете важна как никогда и по причине того, что рекламный рынок в печатных периодических изданиях «скукоживается», в то время как в интернете набирает обороты, подчеркнул глава Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В то же время финансирование из бюджета социально значимых газет, журналов и литературы, поддержка районной и городской прессы - еще одни из важных задач работы ведомства.

Информация не должна быть поводом для паники

В числе спикеров выступили и руководители филиалов АО «Татмедиа», рассказавшие об особенностях работы редакций национальных СМИ и о работе в социальных сетях. Начальник отдела по работе со средствами массовой информации Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Андрей Родыгин отметил: сотрудники ведомства руководствуются в своей работе принципами открытости, гласности, оперативности в доведении до населения той или иной информации, которая не должна служить поводом для слухов и паники. Так, основную миссию сотрудники МЧС видят в воспитании культуры безопасного поведения.

Кстати

В конце заседания отличившимся работникам отрасли были вручены государственные награды, благодарности Президента РТ. Так, Почетная грамота Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям за многолетний плодотворный труд в области развития средств массовой информации была вручена руководителю Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айрату Зарипову. Почетных грамот удостоились также и сотрудники филиалов АО «Татмедиа», издатели, полиграфисты, руководители пресс-служб.