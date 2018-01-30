Вся Россия готовится к одному из главных событий в стране 2018 года - президентским выборам, которые состоятся 18 марта. Несмотря на то что до дня голосования еще больше месяца, избирательная кампания идет полным ходом.



О некоторых подробностях ее проведения рассказал журналистам в ходе пресс-конференции председатель Центральной избирательной комиссии РТ Мидхат Шагиахметов.

Так, решением ЦИК РФ на избирательных участках, охватывающих более тысячи человек, будет установлено видеонаблюдение, с помощью которого прямую трансляцию процесса выборов смогут наблюдать все желающие.

Одной из главных особенностей текущей избирательной кампании станет новый порядок голосования по месту нахождения. В нем даны рекомендации гражданам, обладающим избирательным правом и не имеющим возможности проголосовать по месту регистрации, например, если они проживают в другом городе, находятся в командировке или отпуске. Для этого им необходимо с 31 января по 12 марта обратиться в территориальную избирательную комиссию или многофункциональный центр, имея при себе паспорт гражданина РФ, и подать соответствующее заявление. Такое же заявление можно подать в электронном виде на едином портале «Госуслуги». С 25 февраля по 12 марта у граждан появится возможность подать аналогичное заявление в любую участковую избирательную комиссию (УИК). Избирателям будет выдаваться талон, содержащий информацию о том, на какой участок ему следует явиться в день выборов.

Выезжая с места регистрации в период с 13 марта до 14 часов 17 марта, избиратель может подать в УИК по месту регистрации специальное заявление, в котором указывается участок, на котором гражданин планирует голосовать. Время приема специального заявления - с 15.00 до 19.00, а 17 марта - с 8.00 до 14.00.

Следует отметить, что подобные заявления можно подать лишь единожды.

Проголосовать, не выходя из своего дома, могут граждане, имеющие на это уважительную причину, например по состоянию здоровья. Чтобы подать заявление о намерении участвовать в выборах по месту нахождения, гражданину в этом случае следует по телефону или письменно (с помощью соцработника, соседей, родственников или других лиц) обратиться в ближайшую ТИК или УИК. Члены избирательной комиссии не позднее чем за 5 дней до дня выборов навестят избирателя и примут у него заявление.

В день выборов представители ИК навестят гражданина с переносным ящиком для голосования.

Граждане, которые будут находиться в день голосования в больницах, местах содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых, военнослужащие вне расположения воинской части, а также работники-вахтовики могут быть включены в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания решением УИК на основании заявления, которое необходимо подать до 14 часов 17 марта.

Узнать адрес своего участка, а также получить исчерпывающую информацию о проведении предстоящих выборов можно на сайте ЦИК РФ, а также по телефону «горячей линии» 8-800-707-2018.