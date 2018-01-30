У младшего сына традиция - в канун Нового года собирать нас, родителей и своих троих детей, на концерт.



На этот раз 27 декабря мы всей нашей большой семьей оказались в БКЗ им. Сайдашева на концерте камерного хора Татарстана под управлением Миляуши Таминдаровой. В тот день известный хоровой коллектив давал на сцене концерт «Алтын граммофон», где татарские народные песни сочетались с классической музыкой из опер Пуччини и композициями Стинга.

И понеслись музыкальная сказка и волшебство! Показ татарской музыки и пения шел настолько с разных сторон и в разных жанрах, что зрители диву давались. Подумалось: «Как это мастерски сделано, какая глубина, тонкость, а главное - влюбленность в свой народ!» Невольно вспомнила, что впервые осознанно татарскую речь я, русская девочка, услышала в 5 лет. Мужчина с побритой головой, черными глазами и черными густыми бровями пел на незнакомом мне языке. Мелодия была старинная, красивая, но очень грустная, как будто кто-то долго ехал и пел. Я не могла оторвать глаз от певца… Что могла затронуть в детской душе старинная татарская мелодия? Возможно, ее глубинные истоки? Ведь когда-то, говорят, мы все принадлежали к одной нации.

Мама была агрономом, приехала с семьей в татарское село, где родители купили дом. На улице меня все дразнили, смысла татарских слов я не понимала, но было очень обидно. Особенно старался один мальчик чуть старше меня. Однажды, сильно разозлившись, я его поборола, отколотила, и тогда что-то у него щелкнуло. То ли пацану было смешно, что маленькое существо женского пола лезет драться, то ли он испугался, что его победили, но с тех пор я обрела надежного татарского друга.

Мальчишки стали принимать меня во все свои игры, например, в хоккей. Мой друг сам прикручивал мне коньки и ставил на ворота. От отлетевшей однажды шайбы у меня до сих пор легкая горбинка на носу и понимание того, что татарский язык как бы влетел в меня с этой шайбой, то есть сам собой.

С того момента, если кто-то приходил к нам из соседей-татар, мама звала меня: «Сашка, переведи!» Глубина и красота татарского языка открывались с каждым годом все больше. В деревне у меня появилось много друзей, и я даже не задумывалась, что они татары…

В тот предновогодний вечер я снова с головой окунулась в мелодику, грусть, радость и задор татарской музыки. Нахлынули мысли. Всегда удивляюсь тому, что вот один композитор написал музыку, заложив вибрацию своей души, а мы ее считываем. Отзываемся струнами своей души.

На сцене виртуозы. Какое-то буйство музыки и озорства! Соединение классики с татарской мелодией «Эх, тала, тала…» Вот летят гуси на юг, это любимая песня моей подруги, которая живет в Елабуге. А вот еще одна известная татарская песня - «Умырзая». «Подснежник», - шепчу я на ухо дочери. Певец с волосами золотистого цвета поет ее удивительно проникновенно.

На сцене еще одна проводница понимания души татарского народа. Анна Гильметдинова пела так, что можно было услышать в зале дыхание соседа. Сейчас композитор и исполнитель живет в Набережных Челнах, она завоевала на республиканском конкурсе Гран-при за песню «Син сазында уйнадын», приехав со своей оригинальной аранжировкой.

Я очень люблю русский народ, восхищаюсь исконно русской культурой, жалею, что уходят наши истоки. Но здесь мы все так переплелись с татарами… Мне легко жить в Татарстане, я даже не перехожу с одного языка на другой, потому что иногда и думаю на татарском. У меня, русской, знающей татарский язык, восприятие татарской жизни точнее и острее. И я очень благодарна тому мальчику из детства, который привел меня за руку в этот удивительный мир татарского быта и татарской культуры.

Мы едем домой. Перед глазами удивительная женщина-дирижер Миляуша Таминдарова: мама, бабушка внучки со скрипкой, горячо любящая свой народ и свою культуру. Невольно приходят на память известные слова Льва Толстого: «Делай, что должно, и пусть будет, что будет». А еще мысли: «Мы - дети одной матери, не нужно никого впускать в наши национальные отношения! В этой жизни наш географический дом - Татарстан».