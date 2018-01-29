О вероятной погоде в последний месяц зимы рассказывает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

- Предстоящий февраль закономерно перенял эстафету зимы у января. Нынешний январь оказался на пике своей славы и могущества и по морозам, и по высоте сугробов. И в многолетнем режиме оба этих коренных зимних месяца очень близки по своим характеристикам. Лютые морозы февраля ничуть не уступают знаменитым январским. А февральские метели-бураны у нас в Татарстане примечательны особой суровостью, основательно переметают дороги и вошли в климатические летописи как самые сильные. Так, 8 февраля 1958 года на территории республики и в Казани в течение суток бушевала сильнейшая пурга почти с нулевой видимостью, намело высокие сугробы - выпало месячное количество осадков, сила ветра достигала ураганной. В той непогоде трагически погибли около 350 человек, подобной силы метели в истории наблюдений по Татарстану больше не отмечалось.

Предварительный прогноз Гидрометцентра на нынешний февраль передает его особенности и неустойчивый характер. Предполагаемая средняя температура месяца по Казани и пригородам составит около 12 гр. мороза, что соответствует средней климатической норме. Ожидаемое количество осадков - 35 - 40 миллиметров, что немного больше средних многолетних значений для февраля.

К началу февраля благодаря выносу атлантического тепла морозы смягчатся до умеренных. В течение первой декады через Татарстан пройдет серия атлантических циклонов. Временами ожидаются метели с порывистым ветром, обильные осадки в виде снега и мокрого снега. Температура будет меняться от небольшого мороза до оттепельных значений, высока вероятность гололедных явлений. С начала второй десятидневки под влиянием сибирского антициклона установится период без существенных осадков, ночью морозно - 10 - 15, при прояснениях до 20 - 22, днем на солнце 4 - 9 градусов.

В середине месяца пройдет небольшой снег, слабая метель, ожидается повышение температуры. В конце второй декады в гребне антициклона установится слабоморозная погода без осадков. К середине третьей декады южные циклоны принесут устойчивую оттепель, временами пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. В ночные часы могут завьюжить короткие метели. В последние дни месяца на периферии области высокого давления установится малооблачная и сухая погода.

Но следует помнить, что в многолетнем режиме бывают годы, когда даже в конце февраля крепкие морозы за 30 градусов с сильным ветром не редкость. Совсем недавний февраль 2011 года показал свое лидерство по холодам за весь период наблюдений.

Тогда в третьей декаде февраля по Казани минимальные температуры опускались до 33 - 35 гр. мороза - были побиты рекорды 6 дней. А согласно климатическому архиву по Казани за 147-летний ряд наблюдений самая низкая температура воздуха - 39,9 гр. мороза - была зафиксирована 12 февраля 1930 года.