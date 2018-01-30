Их добычей стал отнюдь не ассортимент товара торговой точки.

Пивной магазин на ул. Строителей, что в Нижнекамске, ограбили двое молодых людей, сообщает пресс-служба Росгвардии РТ. Прибывшие по сработавшей сигнализации росгвардейцы установили, что из кассы магазина пропала выручка. При осмотре территории во дворах наряд ОВО заметил парней, бегущих по улице. В ходе личного досмотра парней 18 и 19 лет у них в кармане были обнаружены мятые купюры на общую сумму 1600 рублей. В совершенной краже молодые люди признались.