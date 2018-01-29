Бум финансовых пирамид пришелся на 2014–2015 годы. За этот период сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ раскрыли более двадцати финансовых пирамид в Татарстане. О каких пирамидах идет речь и как не лишиться своих сбережений, выясняла корреспондент ИА «Татар-информ».

Тысячи татарстанских вкладчиков на сегодняшний день уже отдали свои деньги в руки организаторов финансовых пирамид. Ущерб от действий мошенников исчисляется миллионами рублей. Что примечательно, определить в самом начале, является ли тот или иной кредитно-потребительский кооператив финансовой пирамидой, сложно. Сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ не уполномочены проводить проверки КПК, пока нет для этого оснований – к примеру, заявлений от вкладчиков.

«Пока пирамида действует, мы мало что можем предъявить без наличия заявлений граждан. А когда заявления граждан уже сыплются пачками, к тому моменту уже, как правило, имущество вывезено за границу либо просто потрачено. Поэтому тут проблематика либо в том, чтобы найти это имущество, либо в том, что его вообще уже нет», – отмечает начальник отдела по борьбе с преступлениями в финансово-кредитной системе УЭБ и ПК МВД по РТ Руслан Давлетьяров.

Пожалуй, самая масштабная финансовая пирамида последних лет – ООО «КПК «Рост» существовала с декабря 2013 по весну 2015 года. За два года услугами компании воспользовались более трех тысяч вкладчиков, ущерб составил почти 1 миллиард рублей.

Изначально организация выступала как КПК «Рост», но позже была переименована в ООО «КПК «Рост», что вводило в заблуждение вкладчиков.

Дело в том, что кооперативы находятся под надзором Банка России, значит, проворачивать махинации при таком контроле сложнее. Люди и не подозревали, что «КПК» в случае с «Ростом» расшифровывается не как «кредитно-потребительский кооператив», а как «кредитно-производственная компания».

«Организаторы поняли, что слишком много глаз привязано к КПК. Они создали обычное ООО, открыли КПК, и в названии “ООО” прописали ”кредитно-производственная компания”, чтобы в названии общества сократить это слово, написать ООО ”КПК “Рост”. И люди думали, что этот КПК – кредитно-потребительский кооператив. Но это не было кооперативом. Это было название организации, у которой словосочетание как бы было похоже на КПК», – обозначил Руслан Давлетьяров.

«Рост» предлагал очень выгодные условия – более ста процентов ставки рефинансирования. Это в десятки раз больше, чем в банке. Потенциальные вкладчики толпами бежали отдавать свои сбережения, обещания баснословных процентов не вызывали у них подозрений.

«Заработок был в двойном, в тройном размере. Их это смущало по логике, но не смущало, когда они приходили и забирали свои денежные средства. И многие люди подсели на этот заработок. Там была женщина, которая привела к нам восьмерых своих детей и сказала: “Вот, теперь вы кормите”. Мы спросили: “Почему мы теперь должны кормить?” Она сказала: ”Меня кормил «Рост» целый год, теперь вы «Рост» закрыли – ваша вина, значит, теперь сами кормите”», – комментирует Давлетьяров.

По мнению экспертов, вклад денег в финансовые пирамиды – это банальное желание заработать денег. Однако полицейские, исходя из опыта расследований, напоминают – заработать законно 100 процентов на своем вкладе невозможно.

В случае с «Ростом» некоторые люди просто шли в банк, брали кредит в миллион рублей. Платили в банк по 5 тысяч ежемесячно и при этом получали в пирамиде 100 тысяч. 95 тысяч чистой прибыли – и можно уже не работать.

Если сравнить «Рост» с КПК «Наследие», который также существовал в тот период, то там не обещали таких высоких процентов. На 2–3 процента выше, чем в банке, и люди уже бежали вкладывать свои деньги, не задумываясь.

«Наследие» существовало пять лет и изначально не вызывало никаких подозрений. Они выдавали займы под проценты, у них была фабрика по производству мебели, с доходов которой они выплачивали деньги вкладчикам. Но, по словам полицейских, и «Рост», и «Наследие» изначально создавались исключительно для того, чтобы собрать с людей как можно больше денег.

Структура любой финансовой пирамиды такова, что она изначально обречена на провал. Поток вкладчиков в пирамиду увеличивается, вместе с этим растет размер выплат. Приток людей снижается – организация нищает, особенно если у них нет сторонней прибыли, то есть бизнеса. Рано или поздно организаторы перестают получать прибыль, а значит, прекращаются выплаты вкладчикам.

Эксперты говорят, что если бы количество вкладчиков увеличивалось бесконечно, то, в принципе, пирамида могла бы работать.

Потерявшие свои деньги вкладчики пишут заявления в полицию, объединяются в различные группы в соцсетях.

Бабушка Светланы Кондратьевой – вкладчица ООО «КПК «Рост». В эту контору она отдала 250 тысяч рублей.

«Дурят пенсионеров», – делится своим мнением внучка вкладчицы Светлана.

К слову, о том, что бабушка попалась на удочку мошенников, внучка узнала лишь через год.

«Никуда не обращались, толку-то. Ладно, Бог им судья. Ничего уже никому не вернут. Те, кто создали “Рост”, живут богато и счастливо», – делится Светлана.

Организаторы пирамиды «Рост» прекратили платить вкладчикам в тот момент, когда поняли, что очередные выплаты пойдут уже из их кармана. Часть денег они отдали людям, часть оставили себе. Тогда посыпались заявления в УЭБ и ПК МВД по РТ.

Имущество их сразу же было арестовано, все причастные к «Росту» задержаны. Эксперты уверены, если бы оперативники этого не сделали, то мошенники скрылись бы за границей. Сегодня деньги находятся в суде, и распоряжаться ими до окончания следствия нельзя.

Эксперты рассказали об основных признаках финансовых пирамид, на которые стоит обратить внимание, чтобы не попасться в лапы мошенников. А также подсказали, что вкладчик может предпринять, чтобы самостоятельно разобраться в статусе организации:

– запросить выписку по прибыли, проверить, действительно ли у кооператива есть бизнес, куда вкладываются деньги и благодаря которому формируется прибыль;

– запросить выписку по расчетному счету – это гарантия со стороны Росфиннадзора и Центрального банка того, что деньги бесследно не исчезнут;

– если процентная ставка кооператива составляет более двух-трех процентов разницы с банком, то это уже признак финансовой пирамиды;

– выяснить, входит ли кооператив в СРО – саморегулируемую организацию, которая объединяет все КПК. Это тоже некоторая безопасность, потому что СРО обязывает все кооперативы делать определенные взносы, они также следят за предпринимательской деятельностью. Полномочны запросить данные о доходах и вкладчиках. В случае если кооператив закроется, СРО обязано в какой-то мере возместить ущерб.

«Если эта организация фиктивная, то, значит, деньги ушли еще на какую-то организацию и где-то в конечном итоге они должны быть обналичены. Потому что, как правило, людям нужна наличка. Если безналично, то можно отследить, куда деньги были потрачены. Если организатор купил по безналичному расчету машину дорогую или квартиру себе на эти деньги, вместо того чтобы вложить, как он это обещал человеку, то это можно отследить по расчетному счету. Если он все это сделал наличкой и оформил на подставное лицо, то никак не отследить уже», – объясняет действующий оперативный сотрудник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ.

Если КПК предоставит отчет о том, куда организаторы вложили деньги, платежки, названия фирм, то, в принципе, по мнению экспертов, можно успокоиться и принять кооператив за добросовестную организацию. После того как полицейские активно взялись за разоблачение финансовых пирамид, в 2016 году их количество резко уменьшилось до четырех. В 2017 году на территории Татарстана обнаружилась лишь одна финансовая пирамида.