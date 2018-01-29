Полицейские Казани в кратчайшие сроки установили и задержали жительницу города, которая от имени Роспотребнадзора Республики Татарстан обманывала представителей сферы гостиничного бизнеса и питания.

Установлена причастность подозреваемой к 10 преступным эпизодам. Общая сумма причиненного потерпевшим материального ущерба превышает 45 тыс. рублей.

В декабре 2017 года в полицию обратился 34-летний индивидуальный предприниматель с заявлением о привлечении к уголовной ответственности неизвестной, которая обманным путем завладела принадлежавшими ему денежными средствами. Сумма причиненного материального ущерба составила 5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.

По данному факту в отделе полиции «Сафиуллина» было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Выясняя обстоятельства, полицейские установили, что в конце ноября потерпевшему позвонила девушка, которая сообщила, что на его гостиничное предприятие поступила жалоба и ее знакомая из Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека может помочь в урегулировании вопроса. В дальнейшем, выступая в роли уже представителя ведомства, она встретилась с предпринимателем и показала ему акт. За оказанную услугу подозреваемая взяла 5 тыс. рублей. О том, что необходимости в составлении каких-либо документов не было, предприниматель узнал, когда проверил информацию на официальном сайте Роспотребнадзора Республики Татарстан.

Работая над раскрытием уголовного дела, полицейские установили личность предполагаемой мошенницы. 40-летнюю жительницу города задержали в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий. Свою вину женщина признала полностью.

В настоящее время ей вменяется 10 фактов преступной деятельности.

Как следует из протокола ее допроса, с потерпевшими она всегда встречалась на нейтральной территории и документы, которые передавала только для ознакомления, печатала в разных фотосалонах. В настоящее время расследование уголовных дел, объединенных в одно производство, продолжается. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.