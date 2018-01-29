В его частном доме было изъято 34 гр. марихуаны.
Сотрудники Управления наркоконтроля МВД по РТ задержали 27-летнего жителя Высокогорского района республики, сообщает пресс-служба ведомства. Его задержали в Казани, полицейские установили его причастность к сбыту более 66 гр. марихуаны. В его частном доме в Высокогорском районе полицейские обнаружили и изъяли еще порядка 34 гр. наркотического средства. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.
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