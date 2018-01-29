ФИФА начала расследование в отношении футболиста «Рубина» и сборной России Руслана Камболова, сообщается на сайте оргпнизации.

ФИФА своим письмом уже оповестила самого игрока. Речь идет о допинг-пробе, взятой у футболиста 30 мая 2015 года. Объяснение игрока: он отравился суши и, испугавшись, что его не поставят на игру, обратился не к врачу команды, а в больницу, где ему и ввели дексаметазон.

В настоящее время игрок находится на сборе «Рубина» в Турции. А в клубе заявили, что в «Рубин» не поступало официальных сообщений или запросов по данному поводу.