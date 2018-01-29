В Казани завершилось лично-командное первенство ПФО по настольному теннису среди юниоров до 19 лет, в котором спортсмены Татарстана серьезно отличились.

По итогам соревнований команда Татарстана среди юниорок завоевала первое место, а команда татарстанских юниоров завоевала «серебро». Были успехи и в личных соревнованиях. В «призах» завершили соревнования Дамир Ахметсафин, Анна Дмитриева, Дмитрий Шигорцов, Роберт Зиганшин.

А сборные команды РТ теперь выступят на лично-командном первенстве России а башкирском Салавате (26 марта – 1 апреля).