В этом году Татьянин день преподнес российским и татарстанским студентам незабываемые сюрпризы и эмоции. Главными подарками вечера для ребят стали приезд на торжество Владимира Путина, а также выступления известных российских поп-исполнителей.

Праздничный концерт проходил в «Татнефть-арене». Здесь на всероссийский образовательный форум «Вместе вперед!» собрались около 5 тысяч студентов из 85 регионов России. В Казань отметить Татьянин день приехали самые креативные, энергичные и активные представители студенчества страны.

Сначала вышла на сцену восходящая звезда Юлианна Караулова. Зал взорвался аплодисментами. Студенты активно подпевали под известные композиции певицы, пританцовывали, а главное - улыбки не сходили с их лиц.

- Пусть нелегко, не с первого раза, но чтобы все получалось! Казань, поехали! - заряжала студентов энергией между своими песнями Юлианна.

Не меньше всколыхнул ребят и выход группы «Банд`Эрос». «На крыльях нашей музыки, по волнам хорошего настроения отправимся в музыкальное путешествие!» - призвал собравшихся один из солистов. И многотысячная армия студентов хлопала, свистела и искренне радовалась.

После выступления группы и награждения участников форума ведущие сообщили о приезде на праздник Владимира Путина. Глава государства уверенно прошел вдоль рядов, успев пожать руки некоторым студентам под бдительные взоры охраны.

Большинство ребят впервые в жизни вживую видели Президента России. Неудивительно, что все они сразу же начали хвататься за телефоны и пытаться сделать селфи с главой государства в кадре. Не утихали аплодисменты, восторженные крики в зале.

В своем выступлении Владимир Путин призвал студентов не бояться ошибок и всегда быть смелыми:

- Спасибо большое, ребята. Заехал для того, чтобы поздравить вас с праздником, с Днем студенчества, с Татьяниным днем! И делаю это с удовольствием. Я поздравляю всех студентов России, преподавателей, наставников. Желаю вам успехов в учебе, будущей жизни. Благодаря студенчеству, молодежи Россия всегда остается юной, дерзкой, устремленной в будущее. Хочу вам пожелать, чтобы вы всегда были смелыми, воспользовались всеми преимуществами нашей огромной страны. Вы - люди, которые выросли в новое время. Поверьте мне, у вас большие преимущества по сравнению с теми, кто рос в предыдущие годы. Вы сейчас можете создавать свободно, не думая ни о чем, новые смыслы, новую моду, новую музыку, новое искусство, новые технологии.

Не бойтесь ошибок, всегда ищите возможность преодолеть их и выйти на решения, которые вам нужны. Тогда вы, безусловно, будете счастливым, успешным поколением. Я искренне вам этого желаю.

Речь Президента РФ студенты встретили бурными аплодисментами. Однако праздник на этом не закончился. На сцену вышла группа «Звери». Если бы за знание песен этой группы ставили оценки, российские студенты получили бы твердую пятерку.

Молодежь, полностью раскрепостившаяся к концу праздника, танцевала, не жалея ног.

- Любви вам, только любви, - напутствовал ребят лидер и вокалист группы Роман Билык.