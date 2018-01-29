Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ выпустила два буклета для избирателей. Памятка и справочник отвечают на вопросы, которые могут возникнуть у людей во время выборов Президента России в марте этого года.

В памятке коротко сообщается о том, кто имеет право отдать свой голос за кандидатов, как это можно сделать и что предпринять, если в день голосования избиратель не сможет прийти на свой участок.

Брошюра содержит ответ на вопрос о голосовании по месту нахождения - порядке получения такого права и процедуре голосования, сообщает ИА «Татар-информ».

«Любой избиратель, где бы он ни находился, сможет проголосовать на удобном для него избирательном участке, вне зависимости от места своей регистрации», - сообщается в буклете и подробно разъясняется, что для этого нужно предпринять.

Каждый совершеннолетний гражданин России должен заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Сделать это можно на портале «Госуслуги» или лично - в ближайшей территориальной или участковой избирательной комиссии либо в многофункциональном центре.

Предусмотрено и наказание за попытку обмануть систему и проголосовать два и более раз. Электронная система такое нарушение обязательно выявит, и тогда человеку грозит штраф в 30 тысяч рублей. А если речь идет об организованной выдаче и получении избирательных бюллетеней, то инициатор такого действа угодит за решетку на срок до пяти лет.