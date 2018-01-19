Недавно в казанском центре современной культуры «Смена» состоялась лекция с весьма суровым названием «Теории современности: индустрия смерти».



Антрополог Сергей Мохов рассказал всем заинтересовавшимся этой проблемой о похоронном бизнесе разных стран. Основные тезисы лекции: как устроена экономика похоронного бизнеса, есть ли разница в том, как функционирует похоронная индустрия в разных странах, и в чем уникальность российского случая. В течение часа специалист отвечал на столь объемные вопросы полному залу слушателей.

- Исследованием ритуальных услуг и похоронного бизнеса я занимаюсь уже два с половиной года, - сообщил лектор. - Эта тема легла в основу моей диссертации, которую буду скоро защищать.

В начале лекции ученый отсылает к 17 - 18 векам и зарождению такого понятия, как похоронный бизнес. Уже в те годы во Франции и Англии были популярны помпезные похороны. Настолько пышные, что стоимость некоторых из ритуальных услуг, например, в Англии, нередко равнялась годовому (!) доходу богатой семьи. Британское общество гналось за мировым престижем даже в этой сфере, для сопровождения усопшего до места захоронения прибегая к заказу конных экипажей - некой аналогии знаменитого американского катафалка.

Перейдя к анализу ритуальных услуг США, антрополог упомянул о раннем и колоссальном проникновении денежной инфраструктуры в процесс похорон. По его словам, именно в Штатах появился такой феномен, как «фетишизация похорон» - предложение заказчику в процессе подготовки погребения нескончаемых денежных услуг. Бальзамирование, роскошный дубовый гроб, дорогой катафалк, комнаты для прощания - все это предлагают сейчас в США частные похоронные дома, действующие обособленно от предприятий, специально занимающихся ритуальными услугами.

Но главный вопрос, волновавший собравшихся, касался ритуального бизнеса России. Совершив экскурс в историю нашей страны, лектор упомянул о шикарных и дорогостоящих погребениях в имперской России, которым на смену пришел потом аскетизм и кладбищенский кризис Советского Союза.

- Проблема похоронного дела в СССР в какой-то мере перекликается и с настоящим положением дел в этой индустрии, - заметил лектор. - Сегодня государство выделяет очень мало средств для ухода за кладбищами. В итоге это ложится на плечи родственников усопших. Законодательная же система страны практически не регулирует похоронную систему, внося лишь рекомендательные поправки в процесс.