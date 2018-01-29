Казанский университет, Роскосмос и Институт географии РАН создают интернет-ресурс «География из космоса». Из 500000 снимков Земли, сделанных российскими космонавтами в 2001 - 2017 годах с МКС по программе «Ураган», для сайта отберут несколько тысяч лучших.

Текстовый контент образовательного географического ресурса не менее уникален. Его создают известные ученые, авторы учебников из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, причем особое внимание уделяется доступности изложения материала.

Интернет-ресурс открытого доступа «География из космоса» разрабатывается с целью повышения эффективности географического образования в Российской Федерации и предназначен для учителей школ, гимназий, лицеев, преподавателей вузов и методистов.

Идейным вдохновителем этого проекта является Лев Десинов - ведущий научный сотрудник Института географии РАН и научно-исследовательской лаборатории «Космическое управление развитием территорий» Казанского федерального университета.

Выступая в марте прошлого года перед учеными и учителями Республики Татарстан на проходившей в КФУ всероссийской конференции «Векслинские чтения», Лев Васильевич рассказал не только об исследованиях, которые ведутся под его руководством по проекту «Ураган» космонавтами на Международной космической станции, но и о своей задумке - создать в помощь преподавателям географический интернет-ресурс. Татарстанцам эта идея очень понравилась, и КФУ решил стать участником проекта, включившись в научную работу, а также осуществив финансирование первого этапа создания интернет-ресурса.

Проект, в котором принимают участие три государственные организации: Казанский федеральный университет, ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П.Королева, Институт географии Российской академии наук, планируется полностью завершить к 2020 году. Первый этап предполагает создание четырех блоков обучающего курса - «Горы», «Озера», «Снежный покров и ледники», «Население», и они должны быть готовы в 2018 году. Каждый из блоков будет содержать 150 - 200 фотографий и 40 - 50 страниц текста. Всего таких тематических блоков в перспективе планируется сделать 20, они будут охватывать весь материал учебных курсов по географии.

Лев Десинов, работая инженером в государственном центре «Природа», в 1976 году предложил начать в СССР первую целевую программу изучения земных ресурсов и катастроф с помощью космонавтов. В ноябре 1977 года эта программа стала реализовываться на космической станции «Салют-6».

Сейчас член-корреспондент Академии космонавтики Российской Федерации Лев Десинов руководит группой дистанционного зондирования Земли в Институте географии РАН и является научным руководителем разработанного РКК «Энергия» и Институтом географии РАН проекта «Ураган» по изучению природных и техногенных катастроф с борта МКС. Лев Васильевич рассказал о том, как возникла идея создать образовательный интернет-ресурс.

- Двадцать лет назад мы вместе с летчиком-космонавтом Александром Серебровым в помощь школьникам придумали программу «Уроки из космоса», которая включала шесть видеоуроков по физике и четыре по географии. Уроки были записаны во время нахождения Сереброва на орбите, он показывал физические опыты и ставил эксперименты в невесомости, а также демонстрировал, как выглядит Земля из космоса. В 1997 году выпустили 1000 видеокассет с записью «Уроков из космоса», которые мгновенно разошлись по школам Москвы и Санкт-Петербурга. Планировали сделать еще серию уроков, но в 2013-м Серебров ушел из жизни.

Два года назад, общаясь с учителями и школьниками, я вдруг обнаружил, что, несмотря на доступность интернета, дети по-прежнему, как и 20 лет назад, не знают, как выглядит наша планета с орбиты, что из себя представляют горы, ледники, океаны, пустыни... Обескураженный тем, что не только школьники, но и некоторые учителя географии имеют смутное представление о нашей планете, я решил: пора заняться созданием образовательного ресурса открытого доступа «География из космоса».

Лев Васильевич заметил, что, вынашивая идею о разработке интернет-ресурса, он интересовался у учителей географии, как они объясняют детям, что собой представляют те или иные природные объекты. Выяснилось, например, что нередко географы, рассказывая о пустынях, предлагают детям вспомнить фильм «Белое солнце пустыни». «Но таких пустынь с песчаными барханами, как в этом фильме, на самом деле очень мало на Земле. Большинство пустынь мира выглядят совершенно иначе! - удивляется Лев Десинов и объясняет причину такого незнания: - В сельских школах нередко учителя ведут несколько предметов сразу и географию не всегда преподает специалист. Кроме того, в селах возможности интернета ограниченны. Если наш образовательный интернет-ресурс будет доступен в деревнях и селах, где нет высокоскоростного интернета, он будет доступен любому человеку».

В Казанском федеральном университете над проектом работают преимущественно сотрудники НИЛ «Космическое управление развитием территорий» стратегической академической единицы «Астровызов». Руководит этой научно-исследовательской лабораторией доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой географии и картографии института управления, экономики и финансов КФУ Михаил Панасюк, который рассказал о работе в этом направлении.

- Ученые Казанского университета вместе с коллегами из Москвы и Санкт-Петербурга приступили к реализации сложного проекта «География из космоса». Представители КФУ разработали основы проекта, обращая внимание на повышение академической репутации университета, его имиджа крупного международного образовательного центра. КФУ реализует 40 процентов объема создаваемого контента проекта, начали работу мы с тематического блока «Население». Параллельно занимаемся разработкой электронного образовательного ресурса для студентов-географов Казанского федерального университета. У этих проектов разные задачи и вместе с тем много общего. И в том, и в другом случае в работе принимают участие лучшие ученые и (в качестве экспертов) лучшие школьные учителя и педагоги высшей школы. Одним из таких экспертов является доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и методики географического и экологического образования ИУЭиФ КФУ Ильгизар Гайсин. Ну и безусловно, электронный образовательный ресурс КФУ будет представлять интерес для всех университетов нашей страны, и возможно, за рубежом.

Как сообщил Лев Десинов, коллекция снимков нашей планеты с орбитальной высоты, которые будут использованы при создании интернет-ресурса, постоянно пополняется. Дополнительную съемку ряда природных объектов специально для проекта «География из космоса» осуществлял космонавт Сергей Рязанский. В конце прошлого года его на МКС сменил Антон Шкаплеров, который тоже будет фотографировать с орбиты в нужном ракурсе горы, озера, ледники.

- В учебниках географии используется мало качественных космических снимков, которые в общем-то имеют большое познавательное значение, - говорит старший научный сотрудник НИЛ «Космическое управление развитием территории», доцент кафедры географии и картографии ИУЭиФ КФУ Елена Пудовик. - В лучшем случае дается одна-две фотографии по теме. Космические снимки сегодня отличаются особой четкостью. На них хорошо видны все особенности природных и рукотворных объектов, территории государств и городов, детали их пространственной структуры. На фотографиях, сделанных с МКС в разное время, можно рассмотреть, как проявляются закономерности развития географической среды на различных территориях.

Увидеть всю Землю такой, какая она есть на самом деле, школьники смогут благодаря коллекции специально подобранных для них снимков из космоса, которая будет размещена на создаваемом нами уникальном интернет-ресурсе «География из космоса». Подобных образовательных ресурсов в мире пока не существует.