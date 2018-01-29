Сотрудники Госалкогольинспекции Республики Татарстан в 2017 году изъяли из незаконного оборота 261 тысячу литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Работа проделана совместно с коллегами из МВД по РТ. При этом 55 процентов изъятого из незаконного оборота товара составляет алкогольная продукция, 44 процента - спиртосодержащая жидкость двойного назначения, 1 процент - самогон.



Об этом сообщил в своем докладе на заседании итоговой коллегии ведомства руководитель Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов. Коллегия была посвящена итогам работы Госалкогольинспекции РТ в 2017 году и задачам на 2018 год, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В мероприятии принял участие премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В 2017 году сотрудники Госалкогольинспекции РТ осуществляли контроль за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Была продолжена работа по внедрению ЕГАИС на предприятиях торговли в сельских поселениях Татарстана.

В республике продолжается работа по контролю качества, безопасности и легальности производства и оборота алкогольной продукции. В полном объеме были выполнены мероприятия, предусмотренные подпрограммами «Развитие комплексной системы защиты прав потребителей в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы» и «Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма в Республике Татарстан на 2017 - 2020 годы» государственной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы», а также мероприятия, определенные государственной программой «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015 - 2020 годы».

В 2018 году Госалкогольинспекция РТ в рамках работы Совета по контролю за ситуацией в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции продолжит совместную с органами муниципальной власти, контролирующими и правоохранительными органами работу по исполнению мероприятий, предусмотренных «Дорожной картой по пресечению нелегального оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции» и «Дорожной картой по обеспечению государственного контроля в сфере производства и оборота пива и пивных напитков на территории Республики Татарстан».

Жаудат Ахметханов сообщил в ходе коллегии, что Республика Татарстан занимает 39-ю строчку в рейтинге регионов по состоянию алкогольного рынка. «Серьезным новшеством, подстегивающим регионы к повышению эффективности работы и улучшению показателей работы, стали утвержденные в 2017 году индикаторы оценки состояния алкогольных рынков субъектов страны. По итогам девяти месяцев прошлого года Татарстан находится на 39-м месте, что никак не может нас устраивать», - отметил он.

Жаудат Ахметханов подчеркнул, что в 2018 году республика должна попасть как минимум в первую десятку федерального рейтинга.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сообщил, что в прошедшем году в республике удалось сохранить стабильность на рынке оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. «Алкогольная продукция традиционно является товаром, имеющим особую экономическую, политическую и социальную значимость, - сказал он. - Поэтому создание условий для предсказуемого развития отрасли является первоочередной задачей на алкогольном рынке республики. Целенаправленная и эффективная работа Госалкогольинспекции РТ в данном направлении обеспечивает конкурентоспособность предприятий, легально выпускающих и реализующих алкогольную продукцию, лишает теневой бизнес его преимуществ, увеличивает продажи качественного алкоголя, снижает уровень отравлений от суррогатной продукции».

В 2017 году бюджет республики от поступивших акцизов на алкогольную продукцию пополнился на сумму более 18 млрд рублей, напомнил премьер-министр Татарстана. Кроме того, бюджеты муниципальных образований, где руководители целенаправленно проводили работу по взысканию штрафов за правонарушения в сфере алкогольного рынка, пополнились неналоговыми доходами, что также позволило увеличить расходы муниципалитетов на решение социально значимых вопросов.

«По итогам 2017 года - по сравнению с 2016 годом - объемы продаж легальной алкогольной продукции выросли на 3%, - отметил Алексей Песошин. - Количество отравлений алкогольной продукцией снизилось по сравнению с 2016 годом на 10,4%, сократилось количество больных и лиц, злоупотребляющих алкоголем».

В республике необходимо активизировать работу, направленную на профилактику алкоголизма, здорового образа жизни, пресечение распространения нелегальной алкогольной продукции, сказал премьер-министр РТ.

В 2017 году в республике выросла активность населения, направленная на пресечение распространения нелегальной алкогольной продукции, сказал далее Алексей Песошин. Так, в прошедшем году на выплаты материального поощрения гражданам, оказавшим содействие в выявлении нарушений в системе «Народный контроль», было выделено почти 2 млн рублей. В 2018 году на эти цели предусмотрена аналогичная сумма, и такую работу надо продолжить - привлекать население к выявлению нарушений, к борьбе с нарушениями законодательства.