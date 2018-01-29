Вопросы академической мобильности и трудоустройства выпускников высших учебных заведений стали темой телемоста, который прошел 25 января в институте фундаментальной медицины и биологии КФУ. В нем приняли участие федеральные университеты страны. Провел встречу Президент России Владимир Путин, посетивший столицу Татарстана с двухдневным визитом.



Поздравив студентов с их праздником, Путин напомнил, что в России существуют 10 федеральных университетов. В 2016 - 2017 годах они получили 52 млрд бюджетных рублей. А с 2010 по 2016 год за счет научно-исследовательской деятельности университеты заработали 38 млрд рублей. Владимир Путин особо подчеркнул, что работа по развитию образования в стране направлена на то, чтобы молодые люди могли успешно начать карьеру, реализовать свой потенциал.

Во время встречи были затронуты актуальные для студентов вопросы: развитие внутрироссийской и международной академической мобильности, трудоустройство выпускников университетов. Так, аспирант юридического факультета КФУ Динар Валеев рассказал участникам телемоста, что в университете существует более 60 программ обмена и стажировок. Одной из наиболее популярных является программа «Алгарыш», которая позволяет студенту возместить расходы за поездку по обмену.

Далее слово дали представителям Северного (Арктического) федерального университета (Архангельск). Они отметили, что в 2017 году 115 студентов САФУ смогли поехать в другие вузы по сетевым программам, а свыше 500 человек из разных концов России приняли участие в морских экспедициях проекта «Арктический плавучий университет».

- Если студенты или аспиранты на какое-то время перебираются в другие вузы, это только повышает общую конкурентоспособность российского образования. Нет ничего зазорного поучиться и за границей. Но в целом, если пользоваться возможностями российской образовательной системы, то, действительно, часто и такой необходимости не будет возникать, - подчеркнул Путин.

А вот председатель союза студентов Уральского федерального университета (Екатеринбург) Аслан Кагиев поделился опытом вуза в трудоустройстве выпускников. В университете введен рейтинг, который отображает научную и внеучебную характеристику студентов. К моменту окончания обучения потенциальный работодатель сможет увидеть по рейтингу сильные стороны выпускника. Важно, что представители УрФУ готовы транслировать свой опыт на другие вузы страны.

Владимир Путин заметил, что нужно устанавливать прямые контакты с работодателями, причем делать это уже с младших курсов обучения. Не стоит забывать о практике, напомнил Президент РФ: «Организация практики - это очень существенная вещь в будущем трудоустройстве. Нельзя превращать эту практику в чисто формальное дело - получение справочек и бумажек». Подобный подход в дальнейшем ведет к проблемам с хорошим трудоустройством, считает Путин.

Интересным опытом поделились представители Санкт-Петербургского государственного университета. В вузе в состав государственной экзаменационной комиссии, перед которой студенты защищают свои дипломы, входят также работодатели. Кроме того, в диплом о высшем образовании добавлен QR-код. Просканировав его, можно получить доступ к портфолио выпускника, отзывам научного руководителя и рецензента на его выпускную работу, данным о зарубежных стажировках и других достижениях.

- Конечно, это будет способствовать трудоустройству, если будущий работодатель сможет иметь полную информацию о своем потенциальном кандидате на работу. Но нужно попросить и руководство университетов о том, чтобы о возможных работодателях было как можно больше информации, в том числе в электронном виде, - предложил Путин.

В завершение работы телемоста глава государства заметил, что в свое время федеральные университеты и исследовательские институты создавались как примеры того, как нужно развиваться.

- Мы будем уделять внимание всей системе образования. И только так мы сможем добиться нужного нам результата. А нужный результат - это развитие университетской науки и подготовка нужных экономике страны и социальной сфере, вообще нужных стране кадров, - резюмировал Президент РФ.