Пятеро татарстанцев будут представлять республику в финале всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». В понедельник с ними встретился Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.



Встреча прошла в Доме Правительства РТ, также в ней приняли участие руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, главный федеральный инспектор по РТ Ренат Тимерзянов, руководитель Департамента государственной службы и кадров при Президенте РТ Александр Белов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Конкурс «Лидеры России» стартовал в октябре 2017 года. Основная цель - выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров. На участие в проекте было подано свыше 200 тыс. заявок, в том числе почти 4,5 тысячи из Татарстана. В финал прошли всего 300 конкурсантов.

Рустам Минниханов положительно оценил проведение подобных мероприятий, направленных на подготовку высококвалифицированных кадров в сфере управления. «Сам отборочный процесс очень полезен. Находясь в конкурентной среде, вы сможете общаться с другими участниками конкурса, узнать, какими преимуществами они обладают, продемонстрировать свои умения», - отметил он.

Президент РТ подчеркнул, что каждый из финалистов является профессионалом в своей сфере, имеет за плечами богатый опыт работы. «У каждого государственного или муниципального служащего должна быть своя базовая специальность. Очень важно, чтобы к этому времени он уже прошел определенный путь, набрался навыков, опыта», - считает он.

При этом Рустам Минниханов не стал настаивать, чтобы конкурсанты от Татарстана впоследствии непременно связали свою жизнь с госслужбой. Приобретенные в ходе проекта «Лидеры России» новые знания и опыт пригодятся и в бизнесе, и в других сферах. «Главное - мы хотим удержать вас здесь в республике», - добавил Рустам Минниханов.

По словам Президента РТ, выход в финал - это уже большое достижение. Он пожелал участникам от Татарстана успехов в заключительном этапе, который стартует 6 февраля в Сочи: из 300 конкурсантов будут отобраны 100 лучших. Вне зависимости от итоговых результатов республика готова оказать содействие пятерым татарстанцам в части получения дальнейшего образования.

Особое значение подготовке кадров в сфере управления придает Президент России Владимир Путин. Ранее глава государства отметил, что следит за тем, как проходят масштабные профессиональные отборы по всей стране. Он сообщил, средства, выделяемые на данные проекты, предназначены для профессионального роста и развития молодых специалистов.