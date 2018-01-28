Казанские предприниматели отчислили в бюджет города свыше 3 млрд рублей налогов. Это почти треть всех налоговых поступлений в городскую казну.

За 9 месяцев 2017 года оборот предприятий малого и среднего бизнеса в Казани вырос на 7,5% - до 420 млрд рублей, а их доля в валовом территориальном продукте города достигла почти 38%. В городскую казну казанские предприниматели внесли 3,32 млрд рублей налоговых поступлений.

Об этом сообщили на аппаратном совещании в мэрии Казани. В столице Татарстана действует программа по поддержке предпринимателей. В ее рамках представителям малого и среднего бизнеса предоставлялась возможность льготного кредитования. В 2017 году 39 казанских предпринимателей по одобренным заявкам получили льготные кредиты на сумму около 275 млн рублей. Банк выдал им деньги по ставке 9,5%. Исполком субсидировал часть ставки по кредиту банка-оператора. В итоге предприниматели, работающие в приоритетных направлениях развития городского хозяйства, получили кредиты под 4,5%.

Среди компаний, получивших льготное кредитование, 56% занимаются производством оборудования и товаров для населения. Среди остальных - предприятия, предоставляющие услуги в сфере медицины, ЖКХ, общественного питания, внутреннего туризма, образования.

В 2016 году предпринимателям было выдано 50 кредитов на общую сумму 365,8 млн рублей. Среди причин снижения количества выданных кредитов в 2017 году называлось нежелание бизнесменов обременять себя новыми долгами в условиях банковского кризиса. К тому же новая муниципальная программа поддержки малого и среднего бизнеса была утверждена только в апреле. Предприниматели выражают недовольство по поводу большого количества документов, требуемых банком.

Все замечания планируется учесть в новом проекте, который будет обсуждаться с предпринимателями. Старт обновленной программы запланирован на март. Мэр Казани призвал активизировать работу по запуску программы с учетом пожеланий предпринимателей.

С 2016 года в Казани стартовал проект «Арендные каникулы», который позволяет представителям малого и среднего бизнеса брать в аренду муниципальные помещения на 5 лет и на льготных условиях. Напомним, первые два года предприниматели не платят арендную плату, а в последующие годы покрывают ее лишь частично.

Муниципальные помещения, выставленные на аренду, находятся не на первой линии, невыгодны для торговли, общепита. В основном помещения пригодны для производства или гостиничного бизнеса. Всего в перечне 109 объектов.

За время действия проекта на аукцион было выставлено 95 помещений площадью свыше 15 тысяч кв. метров. Реализовано 63 права на заключение договора аренды. В 22 помещениях уже открыты хостелы, швейные мастерские, предприятия бытового обслуживания, турагентства, пекарни и прочие предприятия. В 9 помещениях завершаются ремонтные работы. В 19 пока только готовятся к ним.

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, участвующие в программах поддержки предприниматели могут обращаться в комитет экономического развития за разъяснениями по тел. 299-16-39 или писать на электронную почту: podderzhka16@mail.ru и Artur.Valiahmetov@tatar.ru.