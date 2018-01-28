В казанском поселке Дербышки открылся новый плавательный бассейн. Он располагается в спортивном комплексе «Ракета», построенном в 2017 году в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы».

В четырехэтажном здании спортивного комплекса на улице Тополевой два бассейна (большой и малый), спортивный и борцовский залы. Комплекс предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий по плаванию, баскетболу, волейболу, мини-футболу, борьбе и общей физической подготовке.

В церемонии открытия, проходившей 26 января, принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он назвал это событие знаковым. «Жители Дербышек и все горожане имеют возможность приходить сюда и заниматься плаванием. У нас лето короткое, поэтому бассейны очень нужны», - сказал Рустам Минниханов. Президент Татарстана напомнил, в это же время открывается бассейн в Балтасях.

Рустам Минниханов сообщил, что на открытии нового спортивного объекта в Казани присутствуют президент Международной федерации плавания Хулио Маглионе, президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, президент Федерации прыжков в воду России, президент Федерации синхронного плавания России, президент Федерации водного поло России Алексей Власенко.

«Сегодня в стране сделано много в области спорта, в Татарстане тоже много инфраструктурных объектов, мы провели международные соревнования, в том числе чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году, - сказал далее Рустам Минниханов. - В 2022 году у нас пройдет чемпионат на короткой воде. Я уверен, что все это позволит нашим спортсменам показать хорошие результаты».

Президент Татарстана вручил руководству нового бассейна подарочный сертификат на 200 тыс. рублей.

Президент Федерации прыжков в воду России Алексей Власенко поблагодарил руководство Татарстана за огромную поддержку водных видов спорта. «Казань сегодня - водная столица России, - сказал он. - Когда на совещаниях встает вопрос, где провести те или иные соревнования, все говорят - конечно в Казани».

Президент Международной федерации плавания Хулио Маглионе в свою очередь отметил, что для него «большая честь вновь вернуться в Татарстан - здесь мы провели самый лучший чемпионат по водным видам спорта во всей истории FINA».

Господин Маглионе также заявил, что Рустам Минниханов и его команда делают огромную работу, чтобы будущие поколения имели возможность заниматься спортом. «Сегодня мы стали свидетелями открытия нового бассейна, - сказал он. - Вместе сможем создать прекрасное будущее - будущее, наполненное спортом и физической культурой».

По состоянию на начало 2018 года в РТ функционирует порядка 11000 спортивных сооружений, в числе которых до недавнего времени числилось и 205 бассейнов - это один из лучших показателей по стране. В 2018 году в Татарстане появится еще 8 бассейнов и 6 спортивных залов в районных центрах, сообщает пресс-служба Президента РТ. На 2018 год запланировано строительство еще 86 универсальных спортивных площадок по семи типовым проектам и 16 лыжных баз.