Ночью и днем 31 января в Татарстане ожидается метель с ухудшением видимости до 1-2 км, сообщает Гидрометцентр РТ. Также ожидается сильный ветер с порывами до 15-18 м/с.
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