Женщина была задержана в Лаишевском районе РТ.
Сотрудники Росгвардии в Лаишевском районе РТ задержали женщину, которая находится в федеральном розыске за мошенничество, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ. Вчера около 18 часов вечера наряд вневедомственной охраны Росгвардии по РТ и сотрудники уголовного розыска задержали 41-летнюю жительницу Самарской области. Она находилась в федеральном розыске с октября 2017 года за преступление, предусмотренное статьей «Мошенничество при получении выплат».
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