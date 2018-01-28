Дети размещались в подвальных помещениях здания.
На 7 суток специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ приостановили работу частного детского клуба, который расположен в Дербышках, сообщает пресс-служба ведомства. ИП А. Гайнетдинова предлагала услуги по уходу и присмотру за детьми, но размещала ребят в подвальных этажах здания без окон и возможности проветривания. Проверка подтвердила нарушения СанПиНа, и специалисты Роспотребнадзора обратились в суд. Советский районный суд Казани полностью поддержал Управление Роспотребнадзора по РТ.
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